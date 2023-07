"За" и "против" Украйна в НАТО: Полският президент срещу Орбан (ВИДЕО)

Полша и Прибалтийските републики например от дълго време повтарят как Украйна трябва да получи покана за членство и да се присъедини колкото се може по-скоро. Има и балансирани позиции, като тези на западните европейски страни и САЩ, че Киев трябва да влезе след края на войната. Съвсем на другия полюс е Унгария.

В крайна сметка НАТО обеща дългогодишна подкрепа на украинците, създаване на Съвет НАТО - Украйна за вземане на съвместни решения и улесни процедурата за членство в Алианса на нападнатата от Русия страна.

"Според мен това (решение - бел. ред.) е абсолютно недостатъчно. Надявам се, че след няколко години Украйна ще стане пълноправен член на НАТО", заяви полският президент Анджей Дуда. Той подчерта, че присъединяването на Украйна ще бъде значителен стимул за Варшава, както и за НАТО като цяло.

"In my opinion, this (decision) is absolutely not enough. I hope that in a few years Ukraine will become a full member of NATO," Polish President Andrzej Duda said. He emphasized that Ukraine's accession would be a significant boost for Poland, as well as for NATO in general.