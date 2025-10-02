За обществото ни изборите не са тема №1: Член на украинската ЦИК гостува в София

За обществото в Украйна изборите не са тема №1. Въпреки това Централната избирателна комисия подготвя избори след края на войната, които да бъдат организирани по всички международни стандарти.

Това каза пред БНР Андрий Евстигниев, член на украинската Централна избирателна комисия от 2018 г. Той е в България по покана на Института за развитие на публичната среда (ИРПС). Централната избирателна комисия в Украйна се назначава от парламента по предложение на президента.

По сегашното законодателство организацията на изборите следва да започне месец след отпадането на военното положение, но ще са необходими поне 6 месеца, поясни Евстигниев. Ще е необходима специална регламентация за първите следвоенни избори, смята той. Подготвени са законодателни предложения, които да осигурят нормалното им провеждане.

Избори във военно време

Няма точна информация за броя на хората, които заради военните действия са напуснали принудително страната, както и данни за вътрешно разселените лица, обясни Андрий Евстигниев. Той обаче се позова на различни източници, според които 5-6 милиона украинци са в чужбина, а 6-7 милиона души са вътрешно разселени.

Според Евстигниев и гласуването зад граница, и това в страната ще бъдат предизвикателства като организация.

В Украйна има голям проблем с фалшивите новини и нерегламентираната външна намеса, отбеляза още членът на Централната избирателна комисия там.