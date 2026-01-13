За първи път от Втората световна война насам: Франция изнесе притеснителни данни

Националният институт за статистически и икономически изследвания на Франция оповести данни, които показват, че за първи път от Втората световна война насам страната е регистрирала през 2025 г. повече смъртни случаи, отколкото раждания. С това Франция е губи дългогодишното си демографско предимство спрямо други държави от Европейския съюз. Данните сочат, че през 2025 година във Франция са регистрирани 651 000 починали и 645 000 новородени.

Досега Франция се отличаваше с по-благоприятна демографска картина в сравнение с по-голямата част от Европа.

Но коефициентът на плодовитост в страната е спаднал до 1,56 деца на жена, което е най-ниското равнище от Първата световна война насам и е значително под стойността 1,8 деца на жена, заложена в прогнозите на Пенсионния консултативен съвет относно финансирането на пенсионната система.

През 2023 г., последната година, за която има сравними данни в ЕС, Франция е била на второ място по раждаемост с коефициент 1,65. След нея се нарежда България, където показателят е 1,81.

Според Националната сметна палата демографските промени ще доведат до връщане на обществените разходи до равнището от пандемията през следващите години, като едновременно с това ще се свие данъчната база. "С оглед на пенсионирането на многочислените поколения, родени през 60-те години, напрежението на пазара на труда и проблемите с работната сила вероятно ще се засилят бързо в близките години", коментира икономистът Филип Кревел от аналитичния център "Кръгът на спестяванията".

Въпреки че смъртните случаи вече надвишават ражданията, населението на Франция е нараснало до 69,1 милиона души благодарение на положителната миграция, която се оценява на 176 000 души, според Националния институт по статистика и икономически изследвания.

Средната продължителност на живота е достигнала рекордни стойности - 85,9 години за жените и 80,3 години за мъжете във Франция. Делът на хората на 65 и повече години се е увеличил до 22% и вече почти се изравнява с този на населението под 20-годишна възраст.