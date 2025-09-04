За украинските атаки с дронове в Белгород: Ако казвате друго освен това, което ние казваме - наказание (ВИДЕО)

Може да оповестявате публично информация за атаки с дронове само ако става въпрос за информация, подадена от отговорните власти. Ако това се нарушава, ще има "административни последствия". Това обяви губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков в специално видеообръщение след заседание на местния оперативен щаб.

Засега ограничението е до 1 октомври, 2025 година - но най-вероятно то няма да остане в сила само дотогава. Какви обаче ще са административните последствия - не е ясно.

"За този период се въвежда ограничение върху разпространението от гражданите в публичното пространство, включително в интернет, на всякаква информация, свързана с работата на военните, тяхното местоположение, използваната техника и оръжия, както и с гражданската инфраструктура - комуникационни съоръжения, промишленост, горивно-енергиен комплекс, мостове и други критично важни обекти и тяхната защита. Всички ние, живеещи в Белгородска област, сме добре запознати с тези ограничения и тяхната обосновка. Това е въпрос на нашата безопасност и спазването на това изискване е продиктувано от условията на живот в нашия фронтов регион.

Втората част от ограничението, въведено от оперативния щаб, се отнася до разпространението в публичното пространство на информация за местата и последиците от атаките, получена от неофициални източници. Разрешено е да се разпространява само информация, публикувана от официални представители на държавни органи, правоохранителните и силовите структури. Властите и силовите структури вече са упълномощени първо да публикуват информация, след което тя може да бъде разпространявана чрез медиите и други източници - канали в Телеграм, социални мрежи.

В случай на неизпълнение на тези решения, ще бъдат приложени мерки за административна отговорност", обясни Гладков.

Междувременно, в Краснодарския край 4000 домакинства останаха без ток след атака с дронове в нощта на 1 септември. Тогава беше ударена подстанция в индустриалната зона на Кропоткин. Избухна пожар, който беше потушен 3 часа по-късно. В резултат на удара върху тяговата подстанция на жп гара "Кавказка", жп гарата, котелното помещение, водовземането, станцията за бърза помощ, 5 училища, както и 10 жилищни сгради и повече от 100 частни къщи в Кропоткин са останали без ток, твърди руският информационен телеграм канал ASTRA