Ветото на Радев отиде в коша: Спорният закон за държавните имоти остава

04 септември 2025, 14:26 часа 417 прочитания 0 коментара
Ветото на Радев отиде в коша: Спорният закон за държавните имоти остава

Спорните промени в Закона за държавната собственост бяха приети повторно със 126 гласа "за" 46 - "против" и без "Въздържали се", с което парламентът не се съобрази с ветото на президента Радев, който върна законопроекта за ново обсъждане с обвинение към властта, че продава държавата. Преди президента опозицията алармира, че с въпросните текстове поставят на бързата писта продажбата на около 4400 имота с отпаднала необходимост, включително коминът на "Пирогов", терени по Черноморието, части от язовири, защитени местности, имоти в природни паркове и на държавната граница. Според тях поправките позволяват раздържавяване на обекти от забранителния списък без решение на Народното събрание – включително пристанищата във Варна и Бургас, части от лечебни заведения, имоти на "Български пощи" и БДЖ.

Нещо, което от правителството отрекоха и поясниха, че става въпрос за изготвяне на списък с имоти с отпаднала необходимост, а не за продажба. ОЩЕ: Радев наложи вето на спорните промени за екооценките 

Вял дебат

Дебатът в пленарна зала по президентското вето мина доста вяло и имаше само едно единствено изказване - от страна на МЕЧ.

Христо Расташки обяви, че партията на Радостин Василев поддържа ветото на президента.

"Когато се приемат закони, е много важно да се разглежда с каква цел се приемат. Обикновено трябва обществените отношения да се регулират, но в случая целта е различна", коментира Расташки. Според него сега целта е да се продадат 4400 имота, които са държавна собственост. ОЩЕ: Разруха или спасение? Държавата продава и резиденцията на Тодор Живков в "Банкя" (СНИМКИ)

"Тук ни беше обяснявано как те били с отпаднала необходимост. Тези имоти не са с отпаднала необходимост, просто вашето управление, дами и господа от ГЕРБ, е слабо. За това имотите за западнали и не можете да ги поддържате", каза още Расташки. 

Според него се извършва най-голямата приватизация от 96-та гоина насам и затова Росен Желязков по думите му е "червендалестият Иван Костов". ОЩЕ: Ветото на Радев за държавните имоти: Президентът без човек в парламента, а Костадинов с изключение, за да го брани

