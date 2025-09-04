Нечувана злоупотреба: Румънските крайнодесни внесоха в парламента едновременно 4 вота на недоверие

Трите крайнодесни партии в румънския парламент – Алианс за обединение на румънците (АУР), Партията на младите хора (ПОТ) и SOS Румъния заедно с независими депутати внесоха четири вота на недоверие. Те са свързани с четири от петте законопроекта, залегнали във втория пакет бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан. Националистите говорят за злоупотреба, каквато досега не е имало в европейските демокрации, според изявлението им.

Предложенията за вот на недоверие ще бъдат представени днес на пленарно заседание, в 11:00 ч. местно (и българско) време и ще бъдат гласувани в неделя, 7 септември, в 13:00 ч..

Според АУР мерките за строги икономии са били приети без прозрачни дебати и консултации.

„Настоящото правителство предпочете да си присвои правото да диктува закони, както си пожелае, противопоставяйки се на демократичната логика и разделението на властите в държавата. Никога в историята на европейските демокрации не е имало подобна злоупотреба: поемане на отговорност за пет големи проекта за един ден, като се има предвид, че управляващата коалиция има мнозинство от над 70%. Тази практика лишава румънския народ от основното право на представителство“, посочват националистите.

Четирите вота на недоверие, внесени от тях и колегите им, са насочени към икономиката, държавните компании, автономните институции и здравеопазването.

„Правителството погребва румънската икономика. Вместо да подкрепя румънските предприемачи, то предпочита да фаворизира големите международни играчи. ⁠Запазването на минималния данък върху оборота задушава малките компании, докато мултинационалните компании се възползват от специално приспадане. ⁠Увеличаването на данъка върху сделките на фондовия пазар разрушава вътрешния капиталов пазар. Въвеждането на допълнителен данък за превозвачите увеличава разходите и влияе върху конкурентоспособността“, гласят част от аргументите на АУР.

На 1 септември румънското правителство пое отговорност в парламента по законопроектите, включени във втория пакет от бюджетно-фискални мерки, които имат за цел да намалят прекомерния бюджетен дефицит, достигнал миналата година 9,3% от брутния вътрешен продукт. Съгласно чл. 114 от Конституцията даден законопроект се смята за одобрен във вида, в който е внесен, ако в срок от три дни не бъде внесен вот на недоверие срещу правителството. Ако бъде внесен вот на недоверие и той бъде подкрепен от мнозинство от депутатите и сенаторите, правителството пада. Управляващата коалиция разполага с комфортно мнозинство в парламента, но мерките за икономии предизвикват напрежение както в обществото, така и сред четирите партии в правителството.

