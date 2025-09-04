Нов скандал с подслушване в Северна Македония: Жертвата бил Мицкоски

10 години след изтеклите записи с Никола Груевски, които го уличаваха в престъпни действия и които го принудиха да се оттегли от премиерския пост през 2016 година - в Република Северна Македония се заформя нов скандал с подслушвания, но засега записи не са се появили и е само на етап обвинения между управляващи и опозиция. Темата е доста подробно отразена от медиите в югозападната ни съседка.

За какво става въпрос?

ВМРО- ДПМНЕ твърдят, че предишните управляващи от СДСМ са подслушвали политически опоненти, журналисти и общественици, предава Макфакс, като от управляващата партия обвиняват СДСМ, че са злоупотребили с разузнавателния апарат за подслушване.

„Те направиха това с единствената цел да елимининират Мицкоски, като единственият, който можеше да се противопостави и да спечели избори, нещо, което се случи въпреки недемократичните, да не кажем тоталитарните мерки“, посочват от ВМРО – ДПМНЕ.

От партията на управляващите твърдят, че в продължение на пет години службите са били използвани за задържане на властта на Зоран Заев.

Снимка: БГНЕС

СДСМ иска разсекретяване на документи

„За да не избяга от истината, NSA (бел. ред Агенцията за национална сигурност на Република Северна Македония) незабавно разсекрети цялата документация, свързана със случая, който се опита да представи като предполагаема афера за подслушване, призоваха бившите управляващи, допълва brif.bg.

В резултат на това премиерът Мицкоски твърди, че е бил подслушван, а директорът на агенцията Христовски казва друго, че става дума за събиране на информация за набелязани лица.

"Някой тук лъже съзнателно", смятат още бившите управляващи от СДСМ.

Припомняме, че част от записите за Груевски преди години разпространиха именно от СДСМ. Освен това - именно Заев подписа Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, за което е критикуван многократно от опозицията. ОЩЕ: Нови записи: За да остане на власт, Груевски амнистирал военни престъпници