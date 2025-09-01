Украински удар с дронове остави без ток жп инфраструктура в Краснодарския край (ВИДЕО)

Всяка нощ, без почивка – дронове отново летят и нанасят поражения, това е суровата реалност в пълномащабната война между Русия и Украйна, която започна по заповед на руския диктатор Владимир Путин. Тази нощ изглежда Украйна държи инициативата – всичко започна още когато се стъмни през последния ден на август, със съобщения в руски и украински мониторингови канали в Телеграм за голяма въздушна атака на Кримския полуостров, при Гвардейско. Има данни за изстреляни поне 8 ПВО ракети от руска страна в този район, където има руски военни обекти. Губернаторът на Крим Сергей Аксьонов обаче не казва нищо засега в официалния си канал в Телеграм.

Photos show air defense activity over Crimea at this moment. pic.twitter.com/1n8dsNwCwk — WarTranslated (@wartranslated) August 31, 2025

Атаки в самата Русия

Със сигурност успешен украински удар има в Краснодарския край. Уцелена е трансформаторна станция в индустриалната зона на град Кропоткин, Краснодарския край - това потвърждава местния оперативен щаб в Телеграм, като уточнява, че по предварителни данни няма пострадали хора и пожарът е бързо потушен.

Още: Огромен пожар в Подмосковието при химически завод. В Одеса десетки хиляди са без ток (ВИДЕО)

Уцелена е електрическата подстанция "Кропоткин" 330 kV. Съоръжението осигурява ток на регионалната енергийна система и ключови железопътни комуникации в Краснодарския край - това съобщава един от големите мониторингови украински канали в Телеграм, който предоставя и геолокализация на удара:

Пожар е избухнал и в Илски, Краснодарския край, след атака с дрон, съобщи регионалният оперативен щаб. "В градския комплекс Илски са избити прозорци на две къщи, а в едната е повредена ограда. На трети адрес трева се е запалила поради падащи отломки от дрон. Няма пострадали, на място работят специални и аварийни служби", се казва в доклада. В Илски се намира Илската рафинерия, която многократно е атакувана с дронове по време на войната досега.

След поредната украинска атака с дронове на 30 август, друга руска рафинерия - "Афипски", която също се намира в Краснодарския край, е спряла работа. Според източници от руското министерство на извънредните ситуации, споделили информация пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, при атаката е поразена и се е запалила основната рафиниаща мощност на предприятието. Повече от 50 служители са евакуирани от завода заради атаката, работата на рафинерията е спряна.

Жителите на град Елабуга в Татарстан също съобщават за експлозии. По-рано Росавиация съобщи, че летищата в Казан и Нижнекамск са затворени, посочва ASTRA. В Елабуга се намира икономическата зона "Алабуга", където се сглобяват руските варианти на дроновете клас "Шахед".

Още: Поредният украински удар по "Дружба" изгори важна помпена станция. Руските петролни компании губят все повече пари