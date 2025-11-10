Любопитно:

Започна делото за кървавата атака на коледния базар в Магдебург

10 ноември 2025, 19:40 часа 267 прочитания 0 коментара
Започна делото за кървавата атака на коледния базар в Магдебург

В Германия започна делото срещу мъжа, обвинен в смъртоносната атака на коледен базар в източния град Магдебург през декември миналата година. При нападението загинаха шестима души, а над 300 бяха ранени. Обвиняемият е лекар от Саудитска Арабия, идентифициран като Талеб А., в съответствие с германските закони за защита на личните данни.

Според обвинението на 20 декември 2024 г. той умишлено е връхлетял с нает автомобил върху множеството посетители на базара в центъра на града, движейки се със скорост до 48 км/ч. Ако бъде признат за виновен, го грози доживотен затвор.

Още: Отново кървав акт в Германия: Дете на 2 години е убито при атака с нож

Атаката се случила около 19:02 ч. местно време, когато пазарът е бил препълнен с хора, и е продължила едва минута и четири секунди. Талеб А. е обвинен в убийството на шестима души — деветгодишно момче и пет жени на възраст между 45 и 75 години. Освен това срещу него са повдигнати обвинения за опит за убийство на още 338 души, причиняване на тежки телесни повреди на 309 и опасна намеса в пътното движение.

Още: Нападателят от Магдебург: Незабележим и потаен

Прокуратурата заяви пред съда, че мъжът е планирал нападението внимателно в продължение на седмици и е действал сам, без съучастници. Той не е бил под въздействието на алкохол или наркотици, а мотивите му били „недоволство и разочарование“ от неуспешни граждански и наказателни дела, в които бил замесен.

Още: Заподозреният за нападението в Магдебург е с повдигнати обвинения (ВИДЕО)

По време на процеса Талеб А. призна, че е управлявал автомобила. Той е задържан под стража от деня на нападението. Заради големия брой жертви и пострадали, в Магдебург е изграден специален временен съдебен комплекс, където се провежда делото.

По данни на германските власти Талеб А. е бежанец от Саудитска Арабия, който се е изявявал като критик на исляма. В социалните мрежи той е изразявал подкрепа за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), заявявайки, че тя „се бори срещу същия враг като него, за да защити Германия“.

Още: Нападателят в Магдебург имал признаци на психично разстройство

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Дело Германия тероризъм Магдебург
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес