Започна делото за кървавата атака на коледния базар в Магдебург

В Германия започна делото срещу мъжа, обвинен в смъртоносната атака на коледен базар в източния град Магдебург през декември миналата година. При нападението загинаха шестима души, а над 300 бяха ранени. Обвиняемият е лекар от Саудитска Арабия, идентифициран като Талеб А., в съответствие с германските закони за защита на личните данни.

Според обвинението на 20 декември 2024 г. той умишлено е връхлетял с нает автомобил върху множеството посетители на базара в центъра на града, движейки се със скорост до 48 км/ч. Ако бъде признат за виновен, го грози доживотен затвор.

Атаката се случила около 19:02 ч. местно време, когато пазарът е бил препълнен с хора, и е продължила едва минута и четири секунди. Талеб А. е обвинен в убийството на шестима души — деветгодишно момче и пет жени на възраст между 45 и 75 години. Освен това срещу него са повдигнати обвинения за опит за убийство на още 338 души, причиняване на тежки телесни повреди на 309 и опасна намеса в пътното движение.

Прокуратурата заяви пред съда, че мъжът е планирал нападението внимателно в продължение на седмици и е действал сам, без съучастници. Той не е бил под въздействието на алкохол или наркотици, а мотивите му били „недоволство и разочарование“ от неуспешни граждански и наказателни дела, в които бил замесен.

По време на процеса Талеб А. призна, че е управлявал автомобила. Той е задържан под стража от деня на нападението. Заради големия брой жертви и пострадали, в Магдебург е изграден специален временен съдебен комплекс, където се провежда делото.

По данни на германските власти Талеб А. е бежанец от Саудитска Арабия, който се е изявявал като критик на исляма. В социалните мрежи той е изразявал подкрепа за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), заявявайки, че тя „се бори срещу същия враг като него, за да защити Германия“.

