Заради опасност от изригване на вулкан: Исландия обяви извънредно положение (ВИДЕО)

Исландската метеорологична служба заяви, че съществува "значителен" риск от изригване на полуостров Рейкянес или в непосредствена близост до него поради размера на подземното проникване на магма и скоростта, с която се движи.

"Вероятността за изригване се е увеличила и изригването може да започне по всяко време през следващите няколко дни", се казва в изявлението на службата.

Исландската агенция за гражданска защита нареди през нощта пълна евакуация на Гриндавик, рибарско градче с около 3000 жители.

🚨 Grindavik, Iceland - People in Grindavik, Iceland were given 5 minutes to go back to their homes and collect their Pets and other important belonging before the risk of the Volcano Eruption 🌋#Iceland #Earthquake #Emergency #Volcano #Grindavik #BlueLagoon pic.twitter.com/x72z6eaQxE