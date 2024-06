Зеленски кацна във Франция за "Деня Д": Съюзниците защитаваха Европа тогава, ние го правим сега (ВИДЕО)

На днешната дата, 6 юни, през 1944 г. западните съюзници започват десанта в Нормандия, който отваря втори фронт срещу Третия райх в Европа и в крайна сметка се оказва решаващ за победата срещу Нацистка Германия на Адолф Хитлер. В десантната операция на САЩ, Канада и Великобритания участват около 7000 кораба и десантни съда и близо 11 000 самолета.

Зеленски написа в профила си в X, че е във Франция "за важни събития и срещи, насочени към укрепване на страната ни и насърчаване на единството между всички, които уважават човешките ценности и живота".

Today, @ZelenskaUA and I arrived in Normandy, France, for important events and meetings aimed at strengthening our country and promoting the unity among all those who respect human values and life.



We will also be honored to participate in a special event commemorating the 80th… pic.twitter.com/jd44LpI5bV