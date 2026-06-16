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Зеленски към Путин: Да се срещнем и да говорим за мир, иначе и Русия ще преживее ужасна зима (ВИДЕО)

16 юни 2026, 16:31 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленски към Путин: Да се срещнем и да говорим за мир, иначе и Русия ще преживее ужасна зима (ВИДЕО)

"Путин не иска да спре тази война и, не знам, може би се страхува от преговори, защото една от причините е какво ще прави с милион войници, които ще се върнат у дома в Русия и ще питат: Защо се бихме, за какво?". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който говори от кулоарите на срещата на Г-7 в Евриан, Франция - Още: Добро утро, Москва: Дронове удариха най-важния снабдител с гориво за областта (ВИДЕО)

"Да, знам, че направи много предложения през различни лидери да дойда в Москва. Това са игрички, които не играем. Имаме нужда от трети страни, не Русия, не Украйна – разбираемо е защо. Може да е Швейцария, може да е Турция, може да е близкоизточна страна. Мисля, че може да е САЩ – не знам, не съм президент на САЩ да го организирам, но мисля, че може – вече имаше среща в САЩ (15 август, 2025 година между Путин и Тръмп в Анкъридж, Аляска)", продължи Зеленски по въпроса с евентуалната си среща с Путин.

"Преди зимата – мисля, че е много важно. Да се опитаме да организираме среща преди зимата. Беше ужасна зима за нас и трябва да разберете – не искаме да преживеем същата зима. И Русия трябва да знае – преживяхме ужасна зима, и тяхната зима няма да е лесна. Моето предложение е диалог", подчерта украинският държавен глава, според който 60% от руснаците вече искат мир - Още: "Москва ще падне, живейте в ужас": Зеленски и Мадяр за удара по руската столица (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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