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Благодарение на Лудогорец: Клубовете от Първа лига ще получат допълнителни над 1 милион евро от УЕФА!

16 юни 2026, 16:53 часа 389 прочитания 0 коментара
Снимка: Василен Драгомански
Благодарение на Лудогорец: Клубовете от Първа лига ще получат допълнителни над 1 милион евро от УЕФА!

Клубовете от Първа лига ще получат допълнителни 1 091 000 евро от УЕФА под формата на солидарни плащания. Това съобщиха официално от Българската професионална футболна лига. Средствата са формирани по линия на компонента „състезателен баланс“ за сезон 2025/2026.

Всеки отбор от елита ще получи по 72 733 евро

Въпросният дял дял се формира изцяло от приходите на Лудогорец от участието на „орлите“ в турнирите на УЕФА през изминалия сезон. Така всеки клуб от елита, с изключение на разградчани, ще получи по 72 733 евро. Срокът за подаване на необходимите документи от страна на Българския футболен съюз към УЕФА е 31 юли.

Лудогорец Бетис Оливие Вердон

УЕФА отделя солидарни средства за клубовете, които не участват в основната фаза на европейските клубни турнири. Целта е да бъде подпомогната дейността на професионалните клубове, включително в процесите, свързани с клубното лицензиране и финансовата устойчивост.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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