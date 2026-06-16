Тръмп отново се заема с Украйна и рискува да провали всичко постигнато до момента

Съюзниците на Киев се стараят да избегнат всякакъв конфликт с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата на върха на Г-7, която се провежда до 17 юни във френския курорт Евиан-ле-Бен. Причината - кризата с Иран очевидно е напът да приключи, поради което Тръмп отново насочва вниманието си към войната в Украйна в опит да си върне контрола върху мирните преговори. Съюзниците на Киев се безпокоят, че Тръмп може да провали постигнатото до момента като стратегия за максимален натиск върху Русия - първият сигнал за тревога за европейците дойде още на 14 юни, когато Тръмп обяви, че е провел дълъг телефонен разговор с Владимир Путин.

"Разсейването на Тръмп досега не беше непременно нещо лошо", казва дипломат от ЕС пред Politico.

Въпросът как да се сложи край на войната в Украйна отново ще излезе на преден план още днес, 16 юни, когато се очаква във Франция Тръмп и останалите лидери на Г-7 да проведат двучасова работна среща с украинския президент Володимир Зеленски. За европейците изявлението на Тръмп от понеделник, че вижда начин да "направи нещо", звучи повече от притеснително, след като още преди да започнат тези разговори, той вече е обсъдил ситуацията с Путин, пише изданието.

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