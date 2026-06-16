България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в ЕС

С отлични условия през 2025 година са били 85% от водите за къпане в Европа, според публикувания днес от Европейската комисия годишен доклад за състоянието на водите за къпане. 96% от всички водоеми за къпане в ЕС, които са обект на мониторинг, отговарят на минималните стандарти за качество на водата, а само 1,5% са оценени като "лоши".

Според данните в доклада, общото качество на водите за къпане в Европа през 2025 г. е останало стабилно в сравнение с предходната година. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен в Австрия, България, Кипър и Гърция – общо 95% или повече. За България този процент е 96,9, пише БТА и припомня, че през 2024 г. България беше на второ място в класацията с резултат от 97,9%.

Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Комисията, показват къде плувците могат да намерят най-безопасните места за къпане в Европа. Оценката проверява пригодността на водата за къпане, като се фокусира върху наблюдението на бактерии, които потенциално могат да причинят сериозни заболявания.

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Отличното качество на водите за къпане в Европа се подкрепя от трайното въздействие на правото на ЕС. Благодарение на Директивата на ЕС за водите за къпане и други законодателни актове, качеството на водите за къпане в Европа непрекъснато се подобрява през последните години. Това включва подобрени практики за мониторинг и управление, инвестиции в пречиствателни станции за градски отпадъчни води и по-добро събиране на отпадъчните води.

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