Вижте ВИДЕО от ареста на инфлуенсъра Стоян Колев

Предметът, иззет от автомобила на популярния инфлуенсър Стоян Колев, не е бойно оръжие, а еърсофт реплика, имитираща автоматична пушка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик след извършената проверка.

Въпреки това на водача е съставен акт по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, тъй като е демонстрирал предмета на обществено място, уточняват от полицията.

По-рано днес стана ясно, че Колев е бил задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества. По случая предстои образуване на бързо производство под наблюдението на прокуратурата.

Инцидентът е станал на 93-ия километър на автомагистрала "Тракия". Според данните на полицията мъжът е управлявал автомобила си под въздействието на наркотични вещества и е размахвал през люка предмет, наподобяващ автоматично оръжие.

Сигналът е подаден тази сутрин на телефон 112 от свидетели, които съобщили за водач, демонстриращ оръжие по време на движение. След намесата на полицията е установено, че зад волана е известен създател на съдържание в социалната мрежа TikTok.

Направените тестове показали отрицателен резултат за алкохол, но положителна проба за наркотични вещества.

От полицията напомнят, че макар да не са огнестрелни оръжия, еърсофт репликите често са почти неразличими от истинските и използването им на обществени места може да предизвика сериозна тревога и реакция от страна на органите на реда.