Покушение срещу Тръмп на рождения му ден? ФБР е осуетило мащабна терористична атака

ФБР е предотвратило предполагаем заговор за нападение по време на неделния мач от UFC в Белия дом, съобщи директорът на федералното бюро Каш Пател в публикация в X. Това събтие бе организирано за 80-ия рожден ден на президента на САЩ Доналд Тръмп и за 250-годишнината на Америка. „На 10 юни ФБР и нашите партньори от правоохранителните органи получиха информация за потенциална заплаха за събитието UFC America 250 във Вашингтон, в която са замесени лица извън Националния столичен регион, и благодарение на бързата реакция на ФБР, нашите партньори и Министерството на правосъдието в рамките на операция, обхващаща няколко щата, няколко лица вече са задържани, а предполагаемите планирани атаки бяха предотвратени“, заяви Пател в публикацията.

Дронове с експлозиви и снайперисти

Директорът на ФБР сподели репортаж на Fox News, в който се съобщава, че група лица е планирала да използва дронове с експлозиви, за да удари сгради в близост до мястото на събитието и да атакува тълпите, докато те бягат, с помощта на екип снайперисти. Fox News също така съобщи, че други предполагаеми извършители са планирали след това да щурмуват портата на Белия дом.

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Висш служител от правоохранителните органи заяви пред NBC News, че заговорът е „доста сериозен“.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви в интервю за Fox and Friends, че според него ФБР информира обществеността, „защото мащабът на планираната атака е толкова значителен“. Той добави, че е чул за предотвратения заговор едва тази сутрин.

Попитан на срещата на Г-7 във Франция за предполагаемия заговор, президентът Доналд Тръмп отговори: „Не съм чувал за това".

В изявление в X директорът на Сикрет сървис (Тайните служби) Шон Къран посочи, че неговата агенция „е работила в тясно сътрудничество с ФБР по време на цялото разследване“.

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„В дните преди този уикенд нашите специални агенти, персоналът за подкрепа на мисиите и екипите за техническа сигурност работеха денонощно, за да идентифицират отговорните лица и да ги подведат под отговорност“, написа Къран. „Също толкова важно за нашата охранителна мисия е да се гарантира отчетността чрез съдебната система". „Официалните коментари“ на Сикрет сървис относно подробностите по заговора ще бъдат направени чрез съдебни документи, каза той.

През уикенда във и около комплекса на Белия дом се забелязваше огромно присъствие на правоохранителните органи. Те блокираха пътища, използваха огради за контрол на тълпите и разположиха стотици федерални, щатски и местни полицейски служители сред тълпата от хиляди хора, които се намираха в района.

Опитите за атентати в САЩ растат

Мотивите зад предполагаемия заговор не се оповестяват. През последните години страната беше разтърсена от поредица от актове на политическо насилие и опити за атентати.

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През април мъж, за когото се твърди, че е бил въоръжен с пистолети и ножове, премина през контролно-пропускателен пункт по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Заподозреният Коул Томас Алън пледира „невинен“ по обвиненията в опит за покушение срещу президента Тръмп.

През 2024 г. Тръмп беше обект на два опита за покушение: първият, когато въоръжен мъж откри стрелба по време на митинг в Бътлър, Пенсилвания, а вторият – няколко месеца по-късно, когато мъж насочи пушка през храстите в Мар-а-Лаго, където Тръмп играеше голф.

Миналата година законодателка от щата Минесота и съпругът ѝ бяха убити при нападение, което властите определиха като „политически мотивирано“. Заподозреният се призна за виновен за престъплението. Месеци след тези стрелби консервативният активист Чарли Кърк беше застрелян и убит по време на политическо събитие.

Законодателите също са изправени пред рязко увеличение на заплахите. Полицията съобщи, че миналата година е разследвала близо 15 000 „тревожни изявления, поведения и съобщения“, насочени срещу законодатели, техните семейства, персонал. През предходната година полицията е разследвала над 9000 потенциални заплахи.