Тръмп пак ще санкционира руския петрол, но се проваля с иранския: NYT обяви загуба на САЩ във войната (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви в разговор с президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, че скоро може да наложи отново санкции срещу руския петрол. Републиканецът не даде повече подробности, но каза, че САЩ вече са в позиция да върнат наказателните мерки срещу Москва, защото "петролът вече тече свободно". Тръмп явно има предвид резултатите от споразумението за мир с Иран, което официално трябва да бъде подписано на 19 юни в Женева.

"Ормузкият проток ще бъде отворен, без такси, завинаги без такси", похвали се с постигнатото американският държавен глава.

NEW: Trump says he could soon reimpose sanctions on Russian oil. pic.twitter.com/BG1sa25GfM — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Trump on Iran:



The Strait of Hormuz will be open, toll-free, permanently toll-free. pic.twitter.com/LpoCclHMTr — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също го поздрави за сключената сделка с Техеран, където, по думите на Тръмп, вече има "нов режим", много по-склонен на отстъпки от стария. "И двамата сме съгласни, че това (споразумението за мир - бел. ред.) трябва да означава окончателен край на ядрената програма на Иран. Проливът ще бъде отворен отново. Цените на петрола падат. И ето как дипломацията дава резултати", заяви Фон дер Лайен.

In Évian, I congratulated @POTUS on his agreement with Iran.



We both agree that it should mean a definitive end to Iran's nuclear programme.



The Strait will reopen.



Oil prices are falling.



And that's how diplomacy delivers. pic.twitter.com/j4Gn9X0gyK — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2026

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Сделката обаче включва вдигане на санкции срещу Иран, включително за свободната продажба на петрол, както и потенциално размразяване на ирански активи в чужбина. Така Техеран отново ще се върне на световната търговска сцена.

САЩ са използвали иранска тактика за износ на петрол от Персийския залив при затворен Ормузки проток

На този фон Reuters излезе с материал, че САЩ тихомълком контролират обширна офшорна мрежа за прехвърляне на петрол, за да поддържат износа от Персийския залив въпреки прекъсването на корабоплаването през Ормузкия проток от страна на Иран. От началото на май танкери прехвърлят петрол на по-големи кораби в открито море близо до Фуджейра в ОАЕ и Сохар в Оман, което позволява на товарите да продължат да достигат световните пазари.

Операцията използва методи, подобни на тези, които Иран е използвал в миналото, за да заобиколи санкциите, включително прехвърляния от кораб на кораб, плаване с изключени системи за проследяване и придвижване в строго контролирани конвои, наблюдавани от дронове, хеликоптери и други средства за наблюдение.

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Според цитираната информация в операцията са участвали над 90 кораба, които са пренесли около 90 милиона барела петрол и нефтопродукти. И свален от Иран на 9 юни хеликоптер Apache вероятно е участвал в мисията, макар точната му роля да остава неясна.

The New York Times: Тръмп загуби войната с Иран

Редакционният съвет на The New York Times пък публикува категорична оценка на четиримесечния конфликт на САЩ с Иран, като стигна до заключението, че президентът Доналд Тръмп е загубил войната. В суровата си оценка на предварителното споразумение за прекратяване на огъня редакцията заяви, че САЩ излизат от военните действия по-слаби във военно, дипломатическо и икономическо отношение и ще трябва да поемат дългосрочни стратегически разходи.

В редакционната статия конфликтът се описва като сериозна грешка в преценката на американската администрация, извършена с "безразсъдно незачитане" на международното право.

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Според NYT договорената рамка представлява "унизителен провал" за Тръмп, тъй като осигурява само малка част от първоначално обещаните мащабни цели. От началото на военните действия администрацията на САЩ публично изискваше пълна победа и безусловна капитулация от Техеран. Официалната реторика подсказваше предстояща смяна на режима, наред с изискванията за пълно прекратяване на обогатяването на уран и физическото премахване на дълбоко заровения ядрен материал с качество, близко до това на бомбения уран. Оценката на NYT сочи, че нито една от тези цели няма да се осъществи. Твърдолинейното правителство на Иран пък остава здраво укрепено.

Снимка: Getty Images

Условията на предстоящото ядрено споразумение, което се очаква да бъде договорено през следващите два месеца, вероятно ще отразяват сделката от 2015 г., договорена при президента Барак Обама. Тръмп отмени това споразумение през 2018 г., като критикуваше факта, че то не е успяло да ограничи иранската подкрепа за въоръжени групировки, както и разпоредбите му за облекчаване на санкциите. Военната му кампания обаче изглежда обречена да доведе до създаването на рамка, която е изключително сходна, смятат от изданието.

Най-забележителното постижение на САЩ в рамката на примирието е очакваното повторно отваряне на пролива Ормуз за световното корабоплаване – ход, целящ в крайна сметка да стабилизира световните цени на петрола. В редакционната статия се отбелязва, че това просто възстановява статуквото отпреди войната. Ответното затваряне на протока от страна на Техеран успя да нанесе щети на световната икономика и да окаже политически натиск върху Вашингтон.

NYT подчертава, че иранското ръководство вече осъзнава способността си да упражнява силен икономически натиск – реалност, която усложнява бъдещите стратегии на САЩ за възпиране. Макар Иран да претърпя значителни загуби по време на конфликта, включително унищожаването на важни военноморски, въздушни и военнопромишлени ресурси, както и смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей още на първия ден, страната се очертава като стратегически победител, твърди се в редакционната статия. Прекратяването на военните действия позволява на оцелялата лидерска структура да започне усилия за възстановяване.

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От друга страна, американските въоръжени сили демонстрираха неспособност да неутрализират напълно по-малък противник, изразходвайки огромни количества прецизни боеприпаси с голям обсег и прехващачи в процеса. Този изход по същество подкопава способността на Вашингтон да възпира други глобални противници, смятат от NYT.

Преди ударите на САЩ и Израел на 28 февруари Иран се сблъска с тежки вътрешни и регионални кризи. Сривът на валутата, разрушената икономика, мащабните вътрешни протести, жестоко потиснати от държавата, и систематичното отслабване на регионалните групи, действащи като негови проксита, бяха сериозно отслабили правителството. Неотдавнашните операции допълнително разкриха уязвимостите в иранската противовъздушна отбрана и ядрената инфраструктура. Въпреки тези натрупани уязвимости, конфликтът парадоксално предостави на Техеран ново предимство. Режимът демонстрира способността си да оцелее след продължителни военни кампании от страна на основните си противници, без да се откаже от ядрените си амбиции, подчертават от изданието.

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Оценката е, че Тръмп е приел прекалено оптимистични оценки от израелския премиер Бенямин Нетаняху относно предстоящия крах на иранския режим, като е отхвърлил предупредителните съвети на американски съветници, които са сметнали прогнозата за абсурдна. Администрацията е заобиколила одобрението на Конгреса, пренебрегнала е възраженията на европейските и азиатските съюзници и не е успяла да се подготви адекватно за очевидното затваряне на Ормузкия проток.

Редакционната статия заключава, че договорената рамка за мир е широко призната на международно ниво като значителен неуспех за Съединените щати, което затвърждава стратегическата загуба на президента Тръмп.

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