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Украйна е приоритет пред Иран: Тръмп смени фокуса и се срещна със Зеленски (ВИДЕО, СНИМКИ)

16 юни 2026, 14:52 часа 405 прочитания 0 коментара
Снимка: X.com/Volodymyr Zelenskyy
Украйна е приоритет пред Иран: Тръмп смени фокуса и се срещна със Зеленски (ВИДЕО, СНИМКИ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе „много добра среща“ със своя украински колега Володимир Зеленски на срещата на Г-7 във Франция, заяви самият той пред журналисти на 16 юни, като добави, че „Русия трябва да сключи споразумение“, и намекна, че най-големият конфликт в Европа от Втората световна война насам може би се изкачва в списъка му с приоритети. Усилията на Щатите да посредничат за мир във войната до голяма степен зациклиха през последните месеци, особено след въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран. След като беше обявено обаче рамково споразумение с Техеран, републиканецът намекна за промяна в динамиката.

На въпроса дали сега ще обърне „специално внимание“ на Украйна, Тръмп отговори: „Бяхме фокусирани върху Иран. Това ще остане в миналото, в огледалото за обратно виждане… Искам да направя всичко, което мога".

Доналд Тръмп също така заяви, че ще се срещне отново със Зеленски по-късно на 16 юни. Самият Зеленски публикува снимки от срещата с Тръмп в кулоарите на събитието на върха на Г-7, но все още не е ясно за какво са си говорили двамата.

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Преди това включен микрофон на срещата на Г-7 разкри как френският президент Еманюел Макрон поздравява Зеленски и го приканва да остане по-дълго на срещата на върха. Зеленски отговаря, че трябва да се върне в Брюксел. Макрон го пита дали е насрочил лична среща с Тръмп, а изглеждаше, че Зеленски отговаря отрицателно. Осъзнавайки, че микрофоните са включени, и двамата понижават гласа си. Макрон също беше чут да нарича собствената си среща с Тръмп „трудна“.

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Зеленски показа на лидерите от Г-7 последствията от атаката срещу Киевско-Печорската лавра

Докато Зеленски седеше с лидерите на Г-7, включително Тръмп, той отвори папка с фотография на нещо, което изглеждаше като нощен пожар – вероятно резултат от целенасочената руска атака срещу емблематичната Киевско-Печорска лавра, защитена от ЮНЕСКО, предаде този момент от събитието Радио "Свобода/Свободна Европа".

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„Основният фокус е да се укрепи противовъздушната отбрана на Украйна и да се напредне в дипломацията, за да се накара Русия да прекрати войната“, написа Зеленски в X след срещата. „Нужен е мир", добави той. Президентът на Украйна често е представял снимки на руски атаки и зверства по време на дипломатически срещи.

Междувременно Украйна също отвръща на ударите, по-специално с кампания от атаки с дронове с голям обсег срещу руски нефтопреработвателни заводи, която продължи в часовете преди срещата на Г-7. Имаше нападение срещу Московския нефтопреработвателен завод.

Русия не се отделя от измислената си реалност - пак кани Зеленски в Москва

Докато течеше срещата във Франция, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че към момента няма планове американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Москва.

Освен това говорителят на диктатора Владимир Путин за пореден път постави условие за среща между Путин и Зеленски - само и единствено в Москва. Това е нещо, което Зеленски отказва безброй пъти, като вместо това кани лидера на държавата агресор за среща в трета страна, какъвто би следвало да е редът.

„Всичко вече беше предложено, казано и повторено няколко пъти. Ако Зеленски е готов да води отговорни и сериозни преговори, той винаги може да дойде в Москва, където ще бъде посрещнат“, заяви Дмитрий Песков.

Вчера се появи информация от Зеленски, че е предложил среща с Путин дори в кулоарите на събитието на Г-7, но диктаторът е отказал: Зеленски предложи среща на Путин още тази седмица - пред Тръмп и Макрон.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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