Украйна е приоритет пред Иран: Тръмп смени фокуса и се срещна със Зеленски (ВИДЕО, СНИМКИ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе „много добра среща“ със своя украински колега Володимир Зеленски на срещата на Г-7 във Франция, заяви самият той пред журналисти на 16 юни, като добави, че „Русия трябва да сключи споразумение“, и намекна, че най-големият конфликт в Европа от Втората световна война насам може би се изкачва в списъка му с приоритети. Усилията на Щатите да посредничат за мир във войната до голяма степен зациклиха през последните месеци, особено след въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран. След като беше обявено обаче рамково споразумение с Техеран, републиканецът намекна за промяна в динамиката.

На въпроса дали сега ще обърне „специално внимание“ на Украйна, Тръмп отговори: „Бяхме фокусирани върху Иран. Това ще остане в миналото, в огледалото за обратно виждане… Искам да направя всичко, което мога".

Доналд Тръмп също така заяви, че ще се срещне отново със Зеленски по-късно на 16 юни. Самият Зеленски публикува снимки от срещата с Тръмп в кулоарите на събитието на върха на Г-7, но все още не е ясно за какво са си говорили двамата.

It is always important to coordinate positions.

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Завжди важливо координувати позиції.



🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

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Преди това включен микрофон на срещата на Г-7 разкри как френският президент Еманюел Макрон поздравява Зеленски и го приканва да остане по-дълго на срещата на върха. Зеленски отговаря, че трябва да се върне в Брюксел. Макрон го пита дали е насрочил лична среща с Тръмп, а изглеждаше, че Зеленски отговаря отрицателно. Осъзнавайки, че микрофоните са включени, и двамата понижават гласа си. Макрон също беше чут да нарича собствената си среща с Тръмп „трудна“.

Hot mic at G7: Macron greets Zelensky, urges him to stay longer at the summit.



Zelensky says he must return to Brussels.



Macron asks if he's scheduled a one-on-one with Trump — Zelensky appears to say no.



Realizing mics are live, both lower their voices.



Later that day,… — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Зеленски показа на лидерите от Г-7 последствията от атаката срещу Киевско-Печорската лавра

Докато Зеленски седеше с лидерите на Г-7, включително Тръмп, той отвори папка с фотография на нещо, което изглеждаше като нощен пожар – вероятно резултат от целенасочената руска атака срещу емблематичната Киевско-Печорска лавра, защитена от ЮНЕСКО, предаде този момент от събитието Радио "Свобода/Свободна Европа".

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„Основният фокус е да се укрепи противовъздушната отбрана на Украйна и да се напредне в дипломацията, за да се накара Русия да прекрати войната“, написа Зеленски в X след срещата. „Нужен е мир", добави той. Президентът на Украйна често е представял снимки на руски атаки и зверства по време на дипломатически срещи.

Междувременно Украйна също отвръща на ударите, по-специално с кампания от атаки с дронове с голям обсег срещу руски нефтопреработвателни заводи, която продължи в часовете преди срещата на Г-7. Имаше нападение срещу Московския нефтопреработвателен завод.

Русия не се отделя от измислената си реалност - пак кани Зеленски в Москва

Докато течеше срещата във Франция, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че към момента няма планове американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Москва.

Освен това говорителят на диктатора Владимир Путин за пореден път постави условие за среща между Путин и Зеленски - само и единствено в Москва. Това е нещо, което Зеленски отказва безброй пъти, като вместо това кани лидера на държавата агресор за среща в трета страна, какъвто би следвало да е редът.

„Всичко вече беше предложено, казано и повторено няколко пъти. Ако Зеленски е готов да води отговорни и сериозни преговори, той винаги може да дойде в Москва, където ще бъде посрещнат“, заяви Дмитрий Песков.

💊 Detached from reality, Peskov insists Zelensky should come to Moscow



“Everything has been proposed, said, and repeated several times. If Zelensky is ready to talk responsibly and seriously, he can always come to Moscow, where he will be received,” Kremlin spokesman Dmitry… https://t.co/9XuWKP6104 pic.twitter.com/Cr1mbHqw2R — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

Вчера се появи информация от Зеленски, че е предложил среща с Путин дори в кулоарите на събитието на Г-7, но диктаторът е отказал: Зеленски предложи среща на Путин още тази седмица - пред Тръмп и Макрон.