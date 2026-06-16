Левски среща тежък съперник в първия кръг на Шампионска лига, „сините“ се изправят срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски ще срещне доста тежък съперник в първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Става въпрос за тима от Босна и Херцеговина - Борац Баня Лука. Това отреди тегленият днес жребий в Нион. Както е известно, „сините“ се класираха за най-комерсиалния турнир в Европа, след като през миналия сезон успяха да свалят Лудогорец от върха в Първа лига и да вземат първата си титла на България след 17 години чакане.

Левски ще се изправи срещу Борац Баня Лука

Левски ще се изправи в първия си мач срещу Борац Баня Лука на 7 или 8 юли, като срещата ще се проведе в Босна и Херцеговина. Реваншът е насрочен за седмица по-късно и ще бъде на стадион „Георги Аспарухов“ в София. Точните дати и часове на двубоите все още не са обявени официално от УЕФА. Очаква се това да се случи в следващите няколко дни.

Жребият за втория кръг е насрочен за 17 юни

Жребият за втория предварителен кръг на Шампионска лига пък е насрочен за утре, 17 юни. Тегленето е предвидено за 13:00 часа българско време. Именно тогава „сините“ ще разберат името на евентуалния си следващ съперник в турнира. Ако българският шампион отпадне в първия кръг на надпреварата, то тимът на Хулио Веласкес ще продължи участието си в Европа, но в третия по сила турнир на Стария континент – Лигата на конференциите. Жребият за тази надпревара също ще се състои утре.

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