Стармър разкри "промяна в настроенията" за Украйна сред лидерите на Г-7 (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър заяви, че лидерите на Г-7 споделят усещането, че „нещата се променят“ и че Украйна отново поема инициативата във войната срещу Русия. В интервю за британски медии министър-председателят на Обединеното кралство каза, че в залата в Евиан (Франция) по време на срещата на върха на Г-7 е имало "истинско единство“, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и останалите му колеги са обсъждали войната.

Стармър каза, че са се съгласили, „че Украйна се справя по-добре сега, възвръща територии, че санкциите оказват реално въздействие върху Русия и че има истинско усещане, че сега е моментът всички ние, като Г-7, да засилим натиска“.

Перша багатостороння зустріч сьогодні – формат G7 – Україна на саміті G7. Дякую Президенту Франції Емманюелю Макрону, Прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, Голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, Прем’єр-міністру Канади Марку Карні, Федеральному канцлеру Німеччини… pic.twitter.com/wAXyvyd8mQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

И украинският президент Володимир Зеленски участва в срещата на лидерите на Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, САЩ и Канада. Говорейки по време на двустранна среща с канадския премиер Марк Карни, Зеленски потвърди, че съюзниците му са се съгласили, че Русия не печели и че трябва да притискат руския диктатор Владимир Путин да сложи край на войната.

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"Изразявам благодарност към Канада за новия пакет от санкции срещу над 160 субекта, свързани с руския „сенчест флот“. Днес, по време на срещата ни с Марк Карни, обсъдихме засилването на санкционния натиск върху Русия. Важно е, че се вземат такива решения. Обсъдихме също формите на сътрудничество в областта на отбраната, участието на Канада във финансирането на производството на украински дронове по датския модел, както и сътрудничеството в енергийния сектор. Важно е, че Канада ще продължи да предоставя на Украйна енергийна подкрепа и помощ за възстановяването", написа Зеленски в социалните мрежи. "Ние наистина имаме силни съюзници", категоричен е той.

I am grateful to Canada for its new package of sanctions against more than 160 entities linked to Russia’s shadow fleet. Today, during our meeting with @MarkJCarney, we discussed strengthening sanctions pressure on Russia. And it is important that such decisions are being made.… pic.twitter.com/gFeSIcX1sg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

Лидерите на Г-7 подкрепиха нуждата от повече ракети за Украйна

Зеленски заяви, че е имал положителна среща с лидерите на Г-7, които подкрепиха нуждата на Украйна от повече ракети за противовъздушна отбрана Patriot и обсъдиха как да се увеличи производството чрез лицензиране, предаде Associated Press в блога си на живо от Франция.

Ракетите Patriot са в състояние да противодействат на руските балистични ракетни атаки срещу електроенергийната мрежа и градовете на Украйна.

Зеленски се срещна и с Фридрих Мерц

Володимир Зеленски се похвали с "положителна среща" и с германския канцлер Фридрих Мерц. "Обсъдихме подкрепата в областта на отбраната за Украйна, преди всичко по-нататъшното укрепване на нашата противовъздушна отбрана, ситуацията на фронта и резултатите от украинските санкции с дългосрочно действие. Обсъдихме също така насаме начини за прилагане на споразуменията, постигнати на днешната среща на Г-7 и Украйна. Важно е ефективността на Украйна на бойното поле и в нейните способности за далечно действие да бъде допълнена от ефективен глобален натиск върху Русия", написа украинският лидер в социалните мрежи.

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A good meeting with Federal Chancellor of Germany Friedrich Merz @bundeskanzler in Évian. We discussed defense support for Ukraine, above all the further strengthening of our air defense, the situation on the frontline, and the results of Ukraine’s long-range sanctions. We also… pic.twitter.com/ZvjbTZzQ9W — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

"Благодаря Ви за подкрепата към Украйна и за лидерството на Германия в защитата на живота на нашия народ от масираните руски атаки. Благодарен съм за Вашата подкрепа по пътя ни към Европейския съюз. Това е важно за украинския народ", обърна се Зеленски към Мерц.

Преди това украинският президент се срещна и с американския си колега Доналд Тръмп, който каза, че войната в Украйна вече отново му е приоритет №1 след постигнатото споразумение за мир с Иран.

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