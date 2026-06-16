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Женени или не? Том Холанд постави точка на слуховете за тайна сватба със Зендая

16 юни 2026, 17:00 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Женени или не? Том Холанд постави точка на слуховете за тайна сватба със Зендая

Том Холанд най-накрая потвърди, че тайно се е оженил за Зендая. По време на ново интервю за списание "Esquire" той беше попитан дали се е наложило да обясни на близките си, че генерираните от изкуствен интелект снимки на двойката от сватбата им са фалшиви. "Не, защото всички бяха там. Това е всичко, което ще получите по този въпрос", отговори Холанд.

Макар 30-годишният актьор да не разкри повече подробности за сватбата, той не скри възхищението си от съпругата си.

"Работата ни може да създава много стресови ситуации и е наистина хубаво да имаш стабилна връзка, която може да устои на времето", сподели Холанд.

Снимка: Getty Images

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"Можем да се подкрепяме по начини, по които само ние можем, защото само ние разбираме какво е да живееш този живот. И мисля, че това е истински лукс, защото просто не разбирам как бих могъл да имам нещо подобно с друг човек", каза още той.

Британският актьор нарече Зендая своя "човек" и "най-добър приятел".

"Когато съм с нея, се чувствам по-щастлив от всякога, но също така никога не съм се чувствал толкова подкрепен и в безопасност. Точка", добави той, цитиран от БГНЕС.

Снимка: Getty Images

Въпреки постоянния интерес към връзката им, Том Холанд и Зендая от години поддържат много стриктна граница между публичния и личния си живот. Двамата рядко споделят детайли за отношенията си в социалните мрежи или интервюта и често избягват директни отговори на въпроси, свързани със съвместения си живот. Именно тази дискретност подхранва постоянния интерес на фенове и медии към тяхната връзка.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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