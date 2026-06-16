Кабинетът "Радев":

Европарламентът отказа да свали имунитета на Никола Минчев

16 юни 2026, 16:42 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Европарламентът отказа да свали имунитета на Никола Минчев

Европейският парламент окончателно отказа да свали имунитета на евродепутата от ПП и групата "Обнови Европа" Никола Минчев по разследването, известно като "Хуауейгейт". Решението идва след като преди дни същата позиция зае и парламентарната комисия по правни въпроси, която разглежда исканията на белгийските власти.

През май миналата година белгийската прокуратура поиска сваляне на имунитета на Минчев и още няколко членове на Европейския парламент във връзка с разследване за предполагаем нерегламентиран лобизъм и възможни корупционни практики, свързани с китайския технологичен концерн Huawei. В доклад, изготвен от българския евродепутат Илхан Кючюк, се посочва, че прокуратурата не е предоставила достатъчно убедителни доказателства и не е успяла да разсее съществените съмнения относно основанията за искането срещу Минчев.

Според белгийския федерален прокурор срещу българския евродепутат са били формулирани две основни подозрения. Първото е свързано с вечеря през юли 2024 г. с високопоставен представител на Huawei, а второто - с присъствие на футболен мач в Брюксел три месеца по-късно от ложа, наета от компанията. Още: "Не отваряйте кутията на Пандора": Българските евродепутати към ЕП след лобизма на Скопие

Случаят привлече обществено внимание през март 2025 г., когато белгийските власти проведоха мащабна операция с обиски на повече от 20 адреса в Белгия, Франция и Португалия. Разследването беше насочено към предполагаеми опити на Huawei да влияе върху европейските политики в сферата на цифровите технологии и 5G мрежите.

Впоследствие стана известно, че белгийските служби са наблюдавали и подслушвали корпоративна ложа на стадиона на футболния клуб "Андерлехт", наета от Huawei за сезон 2024/2025 срещу приблизително 50 хил. евро. Според разследващите компанията е използвала спортни събития и други неформални срещи, за да изгражда контакти с представители на Европейския парламент и техните екипи.

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По данни на прокуратурата схемата е включвала първоначално привличане на парламентарни асистенти, а впоследствие и на самите евродепутати чрез покани за футболни срещи, вечери и други привилегии. Още: Чистка в ПП? Лена Бориславова, Ицо Хазарта, Никола Минчев и кметът на Пазарджик останаха извън ръководството на партията

Името на Минчев се появи в разследването след претърсвания в два офиса в Европейския парламент в Брюксел, единият от които е бил използван от неговия тогавашен парламентарен асистент Адам Мухтар. Белгийските власти подозират Мухтар, че е посредничил за прокарване на интересите на китайската компания. Въпреки издадената европейска заповед за арест, през април 2025 г. италиански съд отказа екстрадирането му в Белгия.

Междувременно Минчев прекрати сътрудничеството си с Мухтар.

Самият евродепутат последователно отрича да е извършвал лобистка дейност в полза на Huawei или да е участвал в инициативи, обслужващи интересите на компанията. Той потвърди, че е присъствал на мача между "Андерлехт" и "Лудогорец", но заяви, че не е бил наясно с корпоративната организация зад поканата. Още: Минчев: Има голямо недоволство в ЕП към Фон дер Лайен - говори за върховенство на закона, но очаквам действията

По-рано този месец комисията по правни въпроси на Европейския парламент препоръча сваляне на имунитета само на един евродепутат - представител на Европейската народна партия от Италия. Исканията срещу малтийския социалист Даниел Атард и италианския евродепутат Салваторе Де Мео също не получиха подкрепа.

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Европейски парламент евродепутат депутатски имунитет Никола Минчев
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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