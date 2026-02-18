Мерц: С Франция се разминаваме по отношение на европейския изтребител от шесто поколение

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази съмнения относно реализацията на отдавна планираната съвместна европейска Бъдеща въздушна бойна система (БВБС/FCAS). "Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, тогава не можем да продължим проекта", заяви Мерц в политическия подкаст "Смяна на властта", който ще бъде излъчен днес, съобщава ДПА.

Ако бъде реализиран, БВБС ще бъде най-големият и най-скъп европейски оръжеен проект. В него участват Германия, Франция и Испания, а разходите са за стотици милиарди евро.

Системата за въздушен бой е проектирана да лети в съчетание с невъоръжени и въоръжени дронове и затова е нещо повече от изтребител. Планира се тя да замести германския "Юрофайтър" и френския "Рафал" от 2040 г. нататък.

Според Мерц проблемът е, че Германия и Франция се разминават в очакванията си. Докато французите искат следващото поколение изтребители, които да са способни да носят ядрено оръжие и да могат да се използват на самолетоносачи, Германия не се нуждае от това, заяви канцлерът.

Според Мерц това повдига въпроса дали ББВС може да бъде реализиран с два самолета. "Франция иска да построи само един и да го съобрази със спецификациите, от които тя се нуждае. Но това не е това, от което ние се нуждаем", каза той.

БТА припомня, че решението за FCAS вече се отлага два пъти и сега се очаква да бъде взето до края на февруари.

