Лайфстайл:

Регионалният министър призова да продължи строителството на магистрали

18 февруари 2026, 16:09 часа 303 прочитания 0 коментара
Регионалният министър призова да продължи строителството на магистрали

За една година управление Министерството на регионалното развитие и благоустройството е рестартирало едни от най-важните инфраструктурни проекти и магистрали в страната. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов при представянето на отчета за дейността на ведомството. Той призова бъдещите служебен и редовен кабинет да не оставят тези проекти на заден план, като подчерта високите обществени очаквания към тях.

Магистралите

По автомагистрала "Хемус“ е въведен в експлоатация участък 1. Издадени са разрешения за строеж за участъци 4, 5 и 9, а документацията за участъци 6, 7 и 8 е в напреднал етап, посочи Иванов.

Още: България изостава от Румъния в пътното строителство

По автомагистрала "Европа“ е пуснато движението по последния участък. По трасето Мездра – Ботевград е завършена модернизацията на 13,4-километров участък между Мездра и Люти дол. Министърът изрази очакване следващите кабинети да продължат работата по направлението към Видин.

Започнало е изграждането на обходния път на град Кресна като част от автомагистрала "Струма“. В напреднал етап са проектирането и подготовката за физическо строителство в Кресненското дефиле, съобщи министърът, цитиран от БТА.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По автомагистрала "Русе – Велико Търново“ през юни е подписан договор по програма „Транспортна свързаност“ за финансиране на участъка между Русе и Бяла, както и обхода на Бяла, на стойност 524 млн. евро.

Още: Километър от АМ "Хемус“ носи 61 млн. евро за икономиката: Анализ на Симеон Дянков

Иванов отчете, че ремонтът на Дунав мост е ускорен и се очаква да приключи преди крайния срок по договора.

По автомагистрала „Тракия“ е извършен ремонт на над 150 км. Обезопасени са и 36 точки с концентрация на пътни произшествия, подчерта министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Иван Иванов Магистрали АМ Струма АМ Хемус Автомагистрали АМ Европа
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес