Регионалният министър призова да продължи строителството на магистрали

За една година управление Министерството на регионалното развитие и благоустройството е рестартирало едни от най-важните инфраструктурни проекти и магистрали в страната. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов при представянето на отчета за дейността на ведомството. Той призова бъдещите служебен и редовен кабинет да не оставят тези проекти на заден план, като подчерта високите обществени очаквания към тях.

Магистралите

По автомагистрала "Хемус“ е въведен в експлоатация участък 1. Издадени са разрешения за строеж за участъци 4, 5 и 9, а документацията за участъци 6, 7 и 8 е в напреднал етап, посочи Иванов.

По автомагистрала "Европа“ е пуснато движението по последния участък. По трасето Мездра – Ботевград е завършена модернизацията на 13,4-километров участък между Мездра и Люти дол. Министърът изрази очакване следващите кабинети да продължат работата по направлението към Видин.

Започнало е изграждането на обходния път на град Кресна като част от автомагистрала "Струма“. В напреднал етап са проектирането и подготовката за физическо строителство в Кресненското дефиле, съобщи министърът, цитиран от БТА.

По автомагистрала "Русе – Велико Търново“ през юни е подписан договор по програма „Транспортна свързаност“ за финансиране на участъка между Русе и Бяла, както и обхода на Бяла, на стойност 524 млн. евро.

Иванов отчете, че ремонтът на Дунав мост е ускорен и се очаква да приключи преди крайния срок по договора.

По автомагистрала „Тракия“ е извършен ремонт на над 150 км. Обезопасени са и 36 точки с концентрация на пътни произшествия, подчерта министърът.