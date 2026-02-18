Първи впечатления: Лепнаха етикети на Ергените

Кристиян Генчев, Стоян Димов и Марин Станев - тримата най-обсъждани мъже в българския шоубизнес през последните дни. А причината - това са тримата ергени в сезон 5 на романтичния риалити формат - "Ергенът". За тях 30 дами се впуснаха смело в приключението с желанието да открият правилния за себе си партньор, но още в първия епизод няколко от кандидатките отпаднаха, без дори да се срещнат на живо с господата.

Снимка: bTV

Пъстри образи

С представянето си, всеки един от тримата мъже впечатли аудиторията - те разказаха за живота си, личните си интереси и какво търсят в перфектната си половинка. А първите реакции на зрителите не закъсняха - мнозина изразиха мнението си в социалните мрежи - на страниците на продукцията.

В рубриката "Ергенът" с Марто и компания" от "Преди обед" Мартин Николов и гостите му обсъдиха началото на сезона.

Цвети Петрова и Тита определиха момчетата за доста интересни.

"Този сезон изненадва с много пъстри образи", смята Тита.

И все пак скептицизъм не липсваше - разговорът стигна и до миналогодишното издание, в което участваше Мартин. Затова пък той смело определи новите момчета в шоуто с по една дума: Кристиян нарича "сериозен"; Стоян - "забавен"; Марин - романтичен".

Снимка: bTV

В рубриката на Мартин гостите коментираха и добрите си впечатления, с които са останали от участничките. Разбира се, отбелязаха и тези от тях, които при представянето си изместиха фокуса от личните си качества и характер и заговориха финанси и лични доходи.

