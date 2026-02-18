Войната в Украйна:

Район "Средец" отива на нови избори заради избора на Трайчо Трайков за министър

18 февруари 2026, 15:44 часа 333 прочитания 0 коментара
Частичните избори за кмет в столичния район "Средец" вероятно ще са през юни, а следващата възможна дата е през октомври, твърди "24 часа". До частичния вот се стигна, след като настоящият кмет на "Средец" Трайчо Трайков влиза в служебния кабинет на Андрей Гюров като министър на енергетиката.

Според процедурата Трайков трябва да подаде заявление до Общинската избирателна комисия в София, която след това да се произнесе и да прекрати правомощията му като районен кмет. После ОИК - София трябва да информира Централната избирателна комисия. ЦИК също трябва да вземе решение за обявяване на частични местни избори и да информира президента, който да насрочи датата на вота.

Иначе още следващата седмица се очаква на сесията на СОС в четвъртък председателя Цветомир Петров да внесе доклад за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район "Средец".

От кметския стол до министерско кресло

Трайчо Трайков е кмет на район "Средец" от 2019 г. насам, след като печели на два пъти от първи тур категорично местните избори за районен кмет. В първия си мандат той бе издигнат от Демократична България, а при втория - от коалицията на ДБ с "Продължаваме промяната" и "Спаси София".

Преди избирането му за кмет Трайков е общински съветник в Столичния общински съвет, финансов и стратегически консултант и предприемач. От 2009 до 2012 г е министър на икономиката, енергетиката и туризма, а преди това - член на ръководния екип на енергийната компания EVN в България.

В предишните години от кариерата си работи по проекти за сливане и придобиване, интеграция на компании след сливания и придобивания, пазарно развитие, дялови инвестиции, рисков капитал и др. в различни страни от Централна и Източна Европа, в компаниите Central Europe Trust и Roland Berger.

Завършил е Международни икономически отношения и УНСС, а преди това Английската езикова гимназия в София. Има международни специализации по финансов анализ, контролинг, публично-частни партньорства, управление на проекти и др. Владее английски, руски, немски и румънски език. Семеен, с две деца.

Ивайло Илиев
