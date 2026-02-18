Турската държавна петролна компания ще търси нефт и газ в българската зона на Черно море

Турската държавна петролна компания TPAO и Shell са подписали споразумение за партньорство за проучвания за залежи на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от "Хюриет дейли нюз“ и БТА. По силата на споразумението TPAO ще се присъедини към дейностите на Shell в Блок 1-26 „Хан Тервел“.

Документът между двете компании е бил подписан в Истанбул от главният управител на TPAO Джем Ердем и старшия вицепрезидент на Shell Юджийн Окпере в присъствието на Байрактар.

Петгодишен лиценз за проучвания

Турският министър обясни, че партньорството ще даде на Турция петгодишен лиценз за проучвания в българската изключителна икономическа зона. Той каза, че блокът „Хан Тервел“ се простира на 3800 квадратни километра и е в близост с турското газово находище „Сакария“, най-голямото турско газово откритие в Черно море.

Партньорството предвижда договарящите се страни първо да извършат сеизмични проучвания, а в зависимост от резултатите може да преминат към следващия етап, включително извършването на проучвателен сондаж следващата година, каза Байрактар.

През последните седмици TPAO подписа различни споразумения със световни петролни компании, припомни турският министър

