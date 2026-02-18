Спорт:

Турската държавна петролна компания ще търси нефт и газ в българската зона на Черно море

18 февруари 2026, 15:16 часа 319 прочитания 0 коментара
Турската държавна петролна компания ще търси нефт и газ в българската зона на Черно море

Турската държавна петролна компания TPAO и Shell са подписали споразумение за партньорство за проучвания за залежи на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от "Хюриет дейли нюз“ и БТА. По силата на споразумението TPAO ще се присъедини към дейностите на Shell в Блок 1-26 „Хан Тервел“.

Документът между двете компании е бил подписан в Истанбул от главният управител на TPAO Джем Ердем и старшия вицепрезидент на Shell Юджийн Окпере в присъствието на Байрактар.

Още: Турция подписа с енергиен гигант за търсене на нефт и газ

Петгодишен лиценз за проучвания

Турският министър обясни, че партньорството ще даде на Турция петгодишен лиценз за проучвания в българската изключителна икономическа зона. Той каза, че блокът „Хан Тервел“ се простира на 3800 квадратни километра и е в близост с турското газово находище „Сакария“, най-голямото турско газово откритие в Черно море.

Партньорството предвижда договарящите се страни първо да извършат сеизмични проучвания, а в зависимост от резултатите може да преминат към следващия етап, включително извършването на проучвателен сондаж следващата година, каза Байрактар.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През последните седмици TPAO подписа различни споразумения със световни петролни компании, припомни турският министър

Още: Официално: Държавата чрез БЕХ ще участва в проучването за нефт и газ в Черно море

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Турция Черно море газово находище Shell Проучване и добив на нефт и газ Блок хан Тервел
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес