Холандия мина на 4-дневна работна седмица: Няколко години по-късно, какъв е резултатът

Холандия премина към 4-дневна работна седмица и вече няколко години наблюдава резултатите от този експеримент, пише ВВС.

"Децата са малки само веднъж", заявява Гавин Арм, съосновател на компанията Positivity Branding, базирана в Амстердам.

Неговият бизнес, който той е съосновал заедно с колегата си Берт де Вит, консултира компании относно тяхното брандово позициониране.

Без намаляване на заплатата, без повече работни часове

Арм и Де Вит преминават на 4-дневна работна седмица преди 7 години.

Заплатите на служителите не са били намалени, нито пък са увеличени работните часове. 8-часовият работен ден се запазва, което прави 32 часа на седмица.

"Балансът между работа и личен живот беше в основата на всичко", добавя Де Вит, който не е съгласен с твърдението, че така служителите вършат по-малко работа за същите пари. Вместо това той отвръща, че посоката е към "по-умна, а не по-усилената работа".

"В други държави хората може да прекарват много време на работа, но това не означава, че работят много. Промяната на културата и начина на мислене е най-голямото предизвикателство", смята той.

Холандия остава топ икономика въпреки съкратеното работно време

Работата 4 дни седмично е обичайна практика в цяла Холандия от няколко години, като дори най-големите компании се включват в инициативата.

Междувременно най-големият синдикат в страната, FNV, продължава да лобира пред холандското правителство, за да може 4-дневната работна седмица да стане официална препоръка. Също така холандските служители вече имат законно право да поискат намалено работно време.

"Обичаме да имаме време да освободим ума си. Най-добрите идеи ми хрумват, когато разхождам кучето си", казва Марике Пеперс, главен директор "Човешки ресурси" в холандската софтуерна фирма Nmbrs. Тя почива всеки петък.

Източник: Getty Images

Пепърс добавя, че откакто компанията е преминала към 4-дневна работна седмица, отпуските по болест са намалели, както и текучеството на персонал. Но тя признава, че идеята първоначално е била трудна за възприемане.

Решението на Холандия впечатли света. Днес холандските служители работят средно по 32,1 часа седмично - най-ниският процент в ЕС и доста под средното ниво за блока от 36 часа.

В същото време, нидерландският БВП остава едновременно сред най-високите в Европа и близо до върха на държавите-членки на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие).

Това оборва тезата, че богатите страни се нуждаят от дълги работни седмици, за да останат конкурентоспособни.

Нидерландия има най-висок дял на работещите на непълно работно време в ОИСР, като почти половината от служителите работят по-малко от 8 часа 5 дни в седмицата.

Проблемът с намаляващата работна сила

Но ОИСР предупреждава, че това решение крие своите проблеми. Подобно на повечето страни, Нидерландия е изправена пред казуса със застаряващото си население, така че с пенсионирането на все повече хора, работната сила ще намалява.

"Холандците са богати и работят по-малко, но въпросът е колко устойчиво е това?", коментира Никола Гон, икономист в ОИСР. "Това е максимумът, който можеш да постигнещ с малко работници", допълва той.

Едно от решенията е вкарване на работна ръка отвън. Друго - увеличаване на броя на работещите на пълен работен ден жени в страната. Въпреки че заетостта на жените е висока, повече от половината жени в Нидерландия работят на непълен работен ден – около 3 пъти повече от средното за ОИСР.

Достъпът до целодневни грижи за деца и високите данъци върху доходите често спират жените да работят повече. А темата е и въпрос на култура.

Проучване от 2024 г. установи, че всеки трети холандец е на мнение, че майките с малки деца под 3-годишна възраст трябва да работят не повече от 1 ден в седмицата. 80% от холандците пък смятат, че 3 дни седмично е максимумът за млади майки.