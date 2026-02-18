Великобритания всеки месец арестува по 1000 заподозрени в педофилия

Случаите на сексуално посегателство във Великобритания са се увеличили драстично, като всеки месец полицията в страната арестува 1000 заподозрени в педофилия, а броят на децата, които са спасени от подобен род малтретиране се е увеличил с 50% през последните пет години. Според Националната агенция за борба с престъпността ръстът на случаите на сексуално насилие е обусловен от новите технологии и е свързан с радикализацията на престъпниците в онлайн форуми. По този начин някои хора са насърчавани да гледат изображения на сексуално малтретиране на деца с внушението, че подобен род материали са напълно нормални, съобщи британският вестник "Гардиън", позовавайки се на данни на агенцията.

Повечето контакти с деца се осъществяват чрез социалните мрежи, като онлайн алгоритмите предлагат педофилско съдържание на хора, които преди са проявили интерес към него.

Генералният директор на дирекцията за оперативни дейности в Националната агенция Роб Джоунс посочва, че броят на сигналите за хора, проявяващи интерес към сексуално посегателство над деца се е увеличил десетократно в рамките на едно десетилетие. Под специална закрила са били поставени 1200 деца на месец.

Агенцията посочва, от своя страна, че материалите на сексуално насилие над малолетни, записвано и предавано на живо, могат да бъдат закупени онлайн на цени от едва 20 британски лири.

