Войната в Украйна:

Зеленски отива в Берлин за разговора между Тръмп и европейски лидери

13 август 2025, 11:59 часа 268 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски ще посети днес Берлин, където ще участва във видеоконферентния разговор с Доналд Тръмп преди предстоящата в петък среща на американския президент с руския диктатор Владимир Путин, съобщи Франс прес, позовавайки се на служител на германското правителство. Зеленски и няколко други европейски лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон, искат да убедят Тръмп да защити интересите на Украйна на двустранната среща на върха, насрочена за петък в Аляска.

Очаква се украинският президент да пристигне по обед в германската столица, където ще бъде посрещнат от канцлера Фридрих Мерц.

В търсене на мир

Планирано е европейските съюзници на Украйна да разговарят в 14 часа (15 часа българско време), като освен Мерц и Зеленски, в разговора ще се включат лидерите на Франция, Великобритания, Италия, Полша и Финландия, както и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Около час по-късно те ще проведат втора дискусия с Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Европейските правителства се опасяват, че разговорът между Тръмп и Путин може да доведе до териториални придобивки за Русия, което Киев категорично отхвърля.

Американският президент описа срещата в Аляска като усилие за напредък към края на войната, която в момента е в четвъртата си година, отбелязва БТА.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски информация 2025
