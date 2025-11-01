Любопитно:

Поредна напрегната нощ: Украйна изстреля стотици дронове срещу Русия (ВИДЕО)

01 ноември 2025, 01:18 часа 139 прочитания 0 коментара
Поредна напрегната нощ: Украйна изстреля стотици дронове срещу Русия (ВИДЕО)

Руски канали за наблюдение съобщават за множество сигнали за дронове над десетки региони: Белгород, Брянск, Курск, Ростов, Воронеж, дори в близост до ядрени съоръжения като Нововоронеж. Тази вълна от около 200 безпилотни летателни апарата съвпада с по-ранните предупреждения на Станислав Бунятов, известен като Осман, от батальона „Айдар“ на Украйна. Той обяви по-рано, че идват нови удари по руски цели. „Днес нашите птици ще наложат значителни санкции на Руската федерация", написа той. 

Малко по-късно стана ясна, че има сериозни прекъсвания на електроснабдяването на множество адреси в Жуковски, на югоизток от Москва, поради авария в електрическата мрежа, според местната администрация. Бригадите за ремонт работят по отстраняването на щетите. За момента не е ясна причината, но се съобщава, че украински дронове са активни в района.

Впоследствие се появиха и кадри от Жуковски, от които става ясно, че уличното осветление премигва постоянно. Видеото потвърждава информацията за удар по електропреносната мрежа в града.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Експлозии са чути и в руската област Тула.

Малко по-късно се появиха и доклади за активни украински морски дронове, отправящи се към окупирания Крим.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия война Украйна украински дрон украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес