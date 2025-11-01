Поредна напрегната нощ: Украйна изстреля стотици дронове срещу Русия (ВИДЕО)

Руски канали за наблюдение съобщават за множество сигнали за дронове над десетки региони: Белгород, Брянск, Курск, Ростов, Воронеж, дори в близост до ядрени съоръжения като Нововоронеж. Тази вълна от около 200 безпилотни летателни апарата съвпада с по-ранните предупреждения на Станислав Бунятов, известен като Осман, от батальона „Айдар“ на Украйна. Той обяви по-рано, че идват нови удари по руски цели. „Днес нашите птици ще наложат значителни санкции на Руската федерация", написа той.
Малко по-късно стана ясна, че има сериозни прекъсвания на електроснабдяването на множество адреси в Жуковски, на югоизток от Москва, поради авария в електрическата мрежа, според местната администрация. Бригадите за ремонт работят по отстраняването на щетите. За момента не е ясна причината, но се съобщава, че украински дронове са активни в района.
Power outages have been reported at multiple addresses in Zhukovsky, southeast of Moscow, due to an emergency in the electrical grid, according to the local administration. Repair crews are working to fix the damage. Ukrainian drones are active in the area.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025
Впоследствие се появиха и кадри от Жуковски, от които става ясно, че уличното осветление премигва постоянно. Видеото потвърждава информацията за удар по електропреносната мрежа в града.
Disco in Zhuvosky. There are serious issues reported with electricity supplies. Large parts are without light. https://t.co/b0zbQo9sVa pic.twitter.com/BK4nVsdMRz— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025
Експлозии са чути и в руската област Тула.
Explosions now also reported in the Tula region pic.twitter.com/LRngzVKz7a— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025
Малко по-късно се появиха и доклади за активни украински морски дронове, отправящи се към окупирания Крим.
Reports of Ukrainian naval drones being active, heading towards occupied Crimea. pic.twitter.com/d8Aj2pmRrB— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025