Любопитно:

Украйна е изпратила специални части в защита на Покровск

01 ноември 2025, 00:55 часа 401 прочитания 0 коментара
Украйна е изпратила специални части в защита на Покровск

Украйна е изпратила специални части в зоните в източния град Покровск, където се водят боеве с руските сили, съобщи Ройтерс, като се позовава на двама украински източници. Специалните части са кацнали в района по-рано тази седмица с хеликоптер „Блек Хоук“, е съобщил източник от украинския Седми корпус за бързо реагиране.

Още: Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО)

Според другия източник операцията е била ръководена от началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов. По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Покровск не е обкръжен и че украинските сили удържат позициите си, предаде БТА.

Още: Сирски директно каза, че Путин си фантазира обкръжени украински войници в Покровск и Купянск (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
специални части специални сили война Украйна Покровск
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес