Украйна е изпратила специални части в защита на Покровск

Украйна е изпратила специални части в зоните в източния град Покровск, където се водят боеве с руските сили, съобщи Ройтерс, като се позовава на двама украински източници. Специалните части са кацнали в района по-рано тази седмица с хеликоптер „Блек Хоук“, е съобщил източник от украинския Седми корпус за бързо реагиране.

Още: Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО)

Според другия източник операцията е била ръководена от началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов. По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Покровск не е обкръжен и че украинските сили удържат позициите си, предаде БТА.

Още: Сирски директно каза, че Путин си фантазира обкръжени украински войници в Покровск и Купянск (ВИДЕО)