"Химн на народните будители" от Добри Христов

"Химн на народните будители"О, будители народни,цял низ светли имена,чисти, сяйни благородни,вий сте наш`те знаменанам за вечни времена. Чест и слава, вечна славаВам будители народни!Ваш`та памет вдъхновявакъм дела за светли дни. Горди сме с история славна,горди сред славянски род.С Кирил и Методий пламнапламък светъл на възход.С писмена към нов живот. Ботев, Левски – великанис тях и сонм дейци безчет.Със смъртта си по балканирод прославиха със чест.Нек пребъдат в слава и чест Добри Христов