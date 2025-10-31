Любопитно:

"Химн на народните будители" от Добри Христов

31 октомври 2025, 19:21 часа 0 коментара
"Химн на народните будители" от Добри Христов

Съдържание:

"Химн на народните будители"

О, будители народни,

цял низ светли имена,

чисти, сяйни благородни,

вий сте наш`те знамена

нам за вечни времена.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

 

Чест и слава, вечна слава

Вам будители народни!

Ваш`та памет вдъхновява

към дела за светли дни.

 

Горди сме с история славна,

горди сред славянски род.

С Кирил и Методий пламна

пламък светъл на възход.

С писмена към нов живот.

 

Ботев, Левски – великани

с тях и сонм дейци безчет.

Със смъртта си по балкани

род прославиха със чест.

Нек пребъдат в слава и чест

 

Добри Христов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия стихотворение
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес