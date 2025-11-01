Войната в Украйна:

Експерти: Семейството и липсата на внимание са в основата на агресията сред децата

01 ноември 2025, 00:40 часа 381 прочитания 0 коментара
Един от най-подценяваните, но важни фактори за проявите на агресия сред децата е психичното страдание. Едва 3% от анкетираните в ново проучване го посочват като предпоставка за насилие. Темата коментираха изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл Болкан" Петко Петков и образователният експерт от Фондация „Райз България“ Пламена Николова в предаването "Социална мрежа" по Нова Нюз.

„Семейството е ключово в развитието на децата. Когато има насилие между деца, това е симптом, че нещо се случва в семейството – има насилие или неправилни модели на поведение“, посочи Петков. Той подчерта, че основното е децата да имат доверие в своите родители. „В последните години децата растат без достатъчно родителско внимание. Това води до празнота в емоционалното им състояние и невъзможност да изградят правилен контакт с други хора“, допълни още Петков.

По думите му семейството е средата, в която родителите често осъзнават личния си провал, но някои трудно признават, че не се справят с възпитанието на своите деца.

Пламена Николова отбеляза, че в последните години се наблюдават силни форми на агресия сред учениците, породени от социалното напрежение и толерирането на физическото насилие у дома. „Няма я и връзката родител–учител–дете, която е изключително важна за изграждането на доверие и взаимна подкрепа“, коментира тя.

И двамата експерти се обединиха около мнението, че е необходима по-активна подкрепа от професионални психолози в училищата, които да работят с деца, родители и учители за ранно откриване и превенция на агресивно поведение.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
