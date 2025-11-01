Войната в Украйна:

01 ноември 2025, 01:50 часа 321 прочитания 0 коментара
От догодина: Вкарват и денталните прегледи в системата "еЗдраве"

През следващата година в националната система „еЗдраве“ вече ще има възможност да се виждат и денталните прегледи, каза министърът на електронното управление Валентин Мундров, който е сред участниците в Седмия национален конгрес на Българския лекарски съюз. Форумът започна днес в комплекса „Св.св. Константин и Елена“ край Варна. Очаква се в системата да бъдат прехвърлени и всички, или поне тези, които е възможно, прегледи и информация от Националната здравнаосигурителна каса (НЗОК), от предишни години, допълни министърът, като подчерта, че това ще обогати данните за всеки българин.

Една от причините да не се получават нещата в електронните услуги е това, че като цяло нивото на дигитална компетентност на населението е сравнително ниско, каза още Мундров. Той уточни, че в това отношение министерството си партнира активно с министерствата на образованието и науката и на труда и социалната политика. Министърът посочи, че ако възрастните хора получават нужната подкрепа, използваемостта на „еЗдраве“ ще бъде доста по-висока.

Предстои централизиране на наблюдението на киберсигурността, каза още Валентин Мундров. Той поясни, че министерството подпомага всички административни органи, които имат нужда, защото е станало видно, че пълната децентрализация води до по-ниска защита. Мундров допълни, че през тази година са пуснати седем обществени поръчки, с изпълнението на които ще започне изграждането на новата национална система за киберсигурност.

За въвеждането на еврото министърът коментира, че всички информационни системи са готови, а през този месец и до края на годината се провеждат стрес тестове, за да е сигурно, че наистина работят. В здравеопазването вече почти всичко се случва по електронен път, каза още министърът. По думите му сега се работи и за дигитализацията на други сфери, включително тази на КАТ. Надявам се в един момент и в цялата администрация да премахнем хартията, макар че не бива да отиваме от едната крайност в друга, защото за някои неща е нужен и хартиен носител, обобщи Мундров. 

Елин Димитров
