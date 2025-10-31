Димитър Гърдев: Свидетели сме на края на една архитектура на сигурността, изграждана над 30 години

След като Русия обяви успешни изпитания на крилатата ракета „Буревестник“, а бившият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще възобнови ядрените опити, светът отново се изправя пред въпроса – задава ли се нова ера на ядрена надпревара или сме свидетели на поредна игра на страхове. Според депутата от „Има такъв народ“ Димитър Гърдев председател на парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, и двете тези имат основания. Гърдев гостува в предаването „Лице в лице след Новините“ по bTV.

Той подчерта, че в последните години се разпада системата за международна сигурност, изградена чрез редица ключови договори от времето на Студената война – за ограничаване на противоракетната отбрана, за ракетите със среден и малък обсег, както и за стратегическите настъпателни оръжия (договорите START). „На практика сме свидетели на края на една цяла архитектура на сигурността, изграждана повече от 30 години. Това неминуемо води до нова надпревара във въоръжаването“, коментира Гърдев.

Депутатът отбеляза, че изявлението на Доналд Тръмп трябва да се тълкува внимателно. Също, че в САЩ ядрените програми се ръководят не от Министерството на отбраната, а от Министерството на енергетиката подсказва, че американският лидер вероятно има предвид ускоряване на изпитанията на нови носители на ядрено оръжие – междуконтинентални ракети, подводници и стратегически бомбардировачи.

Гърдев припомни, че още от 2017 г. Владимир Путин заявява, че Русия разработва „ново поколение“ оръжия. Сред тях са хиперзвуковите ракети „Кинжал“, подводният дрон „Посейдон“, както и междуконтиненталната ракета „Сармат“. Новата „Буревестник“ – крилата ракета с ядрен двигател, е част от този арсенал, макар и с множество неуспешни тестове и човешки жертви сред инженерите.

Депутатът отбеляза, че реакцията на САЩ е неизбежна, тъй като Русия разработва именно стратегически настъпателни оръжия, насочени срещу тях. По думите му ключова цел на американската дипломация е включването на Китай в бъдещи споразумения за контрол над въоръженията.

