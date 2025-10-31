Домашен арест с електронна гривна: Съдът реши за мярката на бившия кмет на Одеса

Бившият кмет на Одеса Генадий Труханов бе поставен под домашен арест Превантивната мярката е наложена на бившия кмет, като той е задължен да носи електронна гривна, съобщава „Суспільне“. Генадий Труханов е обвинен в служебна небрежност, която е довела до загиването на няколко души по време на лошото време на 30 септември.

По-рано бе съобщено, че кметът на Одеса Генадий Труханов е лишен от украинско гражданство, след като украинските власти са открили, че той притежава руски паспорт. В тази връзка Труханов трябва да напусне поста си на кмет на града.

Самият той заяви, че ще оспори лишаването от гражданство в съда и твърдеше, че няма руско гражданство. Изданието The Insider също твърди, че представеният от специалните служби паспорт е явна фалшификация.

