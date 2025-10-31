Любопитно:

Домашен арест с електронна гривна: Съдът реши за мярката на бившия кмет на Одеса

31 октомври 2025, 21:41 часа 462 прочитания 0 коментара
Домашен арест с електронна гривна: Съдът реши за мярката на бившия кмет на Одеса

Бившият кмет на Одеса Генадий Труханов бе поставен под домашен арест Превантивната мярката е наложена на бившия кмет, като той е задължен да носи електронна гривна, съобщава „Суспільне“. Генадий Труханов е обвинен в служебна небрежност, която е довела до загиването на няколко души по време на лошото време на 30 септември.

Още: Кметът на Одеса е лишен от украинско гражданство*

По-рано бе съобщено, че кметът на Одеса Генадий Труханов е лишен от украинско гражданство, след като украинските власти са открили, че той притежава руски паспорт. В тази връзка Труханов трябва да напусне поста си на кмет на града.

Още: След скандала с кмета на Одеса: Властта му е прехвърлена към военна администрация, начело застава известен губернатор

Самият той заяви, че ще оспори лишаването от гражданство в съда и твърдеше, че няма руско гражданство. Изданието The Insider също твърди, че представеният от специалните служби паспорт е явна фалшификация.

Още: Изданието, с което работи и Христо Грозев, защити кмета на Одеса след като беше нарочен за руски агент

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Одеса Домашен арест война Украйна Генадий Труханов
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес