Журналист от САЩ постави Нетаняху натясно за войната. Иран заплаши как ще удари още повече петрола (ВИДЕО)

Израел и по-точно издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху е разтревожен, че САЩ може да обяви едномесечно спиране на огъня в Иран, за да бъдат подготвени и да започнат преговори за мир. Това предаде CNN, позовавайки се на два свои източника от Израел. Информацията беше последвана от спекулации в медиите, че заради това Израел ще усили бомбардировките специално по военни обекти в Иран, с цел да осакати още повече иранския военнопромишлен комплекс.
На този фон, кореспондентът на NBC Ричард Енгел сподели видеокадри как задава въпрос на Нетаняху как ще коментира твърденията, че той е въвлякъл и подлъгал САЩ да започнат война с Иран. Тази измислица е нелепа, отвръща Нетаняху, но Енгел показва и как разпоредител на пресконференцията опитва да му вземе микрофона, за да не задава неудобни уточняващи въпроси – като например как израелският премиер вижда край на всичко това, предвид растящите цени на горивата. Трябва да има алтернативни маршурти за износ на петрол и газ, отговаря Нетаняху. Откъде – през Арабския полуостров към израелските пристанища т.е. още влияние на Израел в региона – ОЩЕ: Исторически момент: Нетаняху с план за търговски път от Индия до Европа (ВИДЕО)
А междувременно, председателят на иранския парламент Мохамед-Багер Галибаф, за когото американски медии писаха, че е получил временна индулгенция от президента на САЩ Доналд Тръмп, че няма да бъде търсен и атакуван с цел да бъде убит, обяви в профила си в социалната мрежа "Х" следното: "Има информация, че враговете на Иран, с подкрепа на държава от Персийския залив, се готвят да окупират един от иранските острови. Следим – и ако прекрачат границата, цялата критична инфраструктура на тази арабска държава, без ограничения, ще стане цел на безкрайни наши атаки". Галибаф говори за Ормузкия проток, но не е ясно дали за остров Харг. Иран междувременно обяви, че протокът е отворен за плавателни съдове, които не са свързани със САЩ, Израел и съюзниците им. Пакистан, Русия, Индия и Китай ще могат да използват протока, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от иранската новинарска агенция Tasnim. А ирански военен източник предупреди, че ако САЩ опитат "глупости" с Ормузкия проток, Иран ще атакува пролива Баб ал-Мандеб и ефективно ще затвори Червено море – ОЩЕ: Спецчасти на САЩ в готовност: Тръмп крие какво ще прави с Иран с много приказки (ВИДЕО)
Морков и тояга от Белия дом
Снощи говорителката на Белия дом Каролайн Левит в типичен за Тръмп стил нареди пак куп изявления, които варират в двете крайности. "Президентът Тръмп не блъфира, той е готов да отприщи Ада. Иран не трябва да прави грешна сметка пак. Но приоритетът на президента е мир, няма нужда от повече смърт и разрушения. Ако обаче Иран не успее да приеме реалността на настоящия момент – ако не успее да разбере, че е победен военно и ще продължи да бъде така – президентът Тръмп ще се погрижи да бъде ударен по-силно отвсякога". А Тръмп по-късно настоя, че Иран води преговори за САЩ с мир, но иранските лидери се страхуват публично да го признаят, защото щели да бъдат убити от собствения си апарат - ОЩЕ: Белият дом плаши: Тръмп не блъфира и е готов да разпали ада в Иран (ВИДЕО)
Същевременно, Централното военно командване на САЩ категорично отрече, че американски изтребител F/A-18 е бил свален от Иран. Видеокадри, показващи как изтребителят е ударен от иранската ПВО, се появиха в социалните мрежи – американците обаче ги нарекоха фалшива новина. Вече поразихме над 10 000 цели в Иран, обявиха САЩ и поставиха акцент как иранският военноморски флот, с който бил "тероризиран" региона на Близкия изток, вече не съществува - ОЩЕ: Уж малко, но над 1 млрд. долара: Загубите във военна техника на САЩ, нанесени от Иран
🚫FALSE: The Islamic Revolutionary Guard Corps announced a U.S. F/A-18 fighter was struck over Chabahar using new advanced air defense systems.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 25, 2026
✅TRUE: No U.S. fighter aircraft have been shot down by Iran. pic.twitter.com/I25QFjYo0l