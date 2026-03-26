Пореден удар на САЩ срещу плавателен съд за трафик на наркотици в Карибско море (ВИДЕО)

26 март 2026, 6:25 часа 281 прочитания 0 коментара
Четирима мъже бяха убити при военен удар на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море, транспортиращ лица, заподозрени в трафик на наркотици, съобщиха американските въоръжени сили. Южното командване на американските въоръжени сили (SOUTHCOM) заяви, че "четирима мъже, наркотерористи" са били убити при "смъртоносен кинетичен удар" по плавателен съд. 

САЩ твърдят, че той "се е движел по известни маршрути за трафик на наркотици в Карибско море и е участвал в операции по трафик на наркотици".

ОЩЕ: САЩ потопиха кораб с наркотици в Карибско море, има загинали (ВИДЕО)

През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно нарежда нанасянето на удари по плавателни съдове в Карибско море и в източната част на Тихия океан, като се позоваваше на усилията за спиране на трансграничния трафик на наркотици.

Критици твърдят, че смъртоносните удари в международни води нарушават международното право. Според официални данни са били убити над 130 души.

Виолета Иванова Отговорен редактор
