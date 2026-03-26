Пореден удар на САЩ срещу плавателен съд за трафик на наркотици в Карибско море (ВИДЕО)

Четирима мъже бяха убити при военен удар на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море, транспортиращ лица, заподозрени в трафик на наркотици, съобщиха американските въоръжени сили. Южното командване на американските въоръжени сили (SOUTHCOM) заяви, че "четирима мъже, наркотерористи" са били убити при "смъртоносен кинетичен удар" по плавателен съд.
САЩ твърдят, че той "се е движел по известни маршрути за трафик на наркотици в Карибско море и е участвал в операции по трафик на наркотици".
През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно нарежда нанасянето на удари по плавателни съдове в Карибско море и в източната част на Тихия океан, като се позоваваше на усилията за спиране на трансграничния трафик на наркотици.
Критици твърдят, че смъртоносните удари в международни води нарушават международното право. Според официални данни са били убити над 130 души.
Applying total systemic friction on the cartels.— U.S. Southern Command (@Southcom) March 25, 2026
On March 25, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed… pic.twitter.com/VTzo4wkbpG