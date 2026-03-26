Арест в Кърджали: Шефът на пощата заподозрян в изборна агитация (ВИДЕО)

Ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали е бил задържан по подозрения за упражняване на натиск и нерегламентирана политическа агитация. Това съобщи и.д главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си във Facebook.

Той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април, става ясно от събраната информация.

Кандев посочва и че в хода на бързото производство са разпитани трима души, двама от тях пред съдия.