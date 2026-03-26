Правителството на Гюров:

26 март: Ден на Тракия, почитаме паметта на падналите български войници при Одрин и на загиналите в тракийския геноцид

26 март 2026, 7:45 часа 267 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

26 март е паметен ден в нашата история. От 20-те години на миналия век тракийските дружества у нас почитат на този ден жертвите при превземането на Одринската крепост. От 2006 година този ден е признат официално и от българското правителство за Ден на Тракия. 26 март е ден на преклонение не само пред подвига на българските войници, загинали при превземането на Одринската крепост през Балканската война, но и за почитане на паметта на онези 50 хиляди бежанци, които са избити от турската армия, бягайки от родните си места към Свободна България.

Прочетете също: 20 март в историята: Умира Александър Малинов

Обсадата на Одрин започва на 24 март през 1913 г. Българската армия успява да разкъса огражденията за две денонощия и да пробие фронтовата линия при Айвазбаба, Айджиоглу. На 26 март 1913 г. по нов стил (13 март по стар стил) е превзета считаната дотогава за непревземаема Одринска крепост. Смелият подвиг е извършен от Втора българска армия под командването на генерал-лейтенант Никола Иванов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В поздравителната заповед от 26 март 1913 г. генерал Георги Вазов гордо заявява: „Офицери, подофицери и войници ... вие покрихте България със слава, а нашата армия с лавров венец. Светът има да се чуди на вас, доблестните синове на България, че можахте за 30 часа да превземете една от най-силните крепости. Гордея се, че съм ваш началник. Гордея се, че съм българин“ - думи, които всеки българин трябва да си спомня с гордост и днес.

Прочетете също: 18 март в историята: Славната победа на цар Симеон в битката при Пиги 

Командващият Втора българска армия генерал Никола Иванов пише в спомените си, че военните среди са били учудени от превземането на крепостта и този подвиг е успял да издигне името на България и да прослави българското войнство по всички части на света.

Разорението на тракийските българи през 1913 г. остава в историята като геноцид и етническо прочистване на българското население в южната част на областта Тракия, извършен по време и скоро след Междусъюзническата война. Засегнатите области включват Източна Тракия и Източните Родопи. Геноцидът, извършен от Османската империя, е насочен против 300 000 българи. Според историческите данни убитите тракийски българи са около 50 000-60 000 души, което се равнява на 20% от българското население в Тракия. Останалите българи с християнска вяра са прогонени от тези земи.

Прочетете също: 21 март в историята на България: Убит е Петър Берон

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Тракия На този ден история геноцид Одринска крепост
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес