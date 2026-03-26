Морбилите са агресивно заболяване: Епидемиолог каза, че има лекари, които не искат да поставят ваксини

26 март 2026, 7:30 часа 107 прочитания 0 коментара
"Би могло да има риск вирусът от морбили да достигне до неваксинираните деца, като има значение какви са противоепидемичните мерки и колко бързо се ограничават заболелите, а и самите случаи на морбили. Има риск за неваксинираните от морбили". Това заяви пред bTV епидемиологът Христиана Бацелова. Още: Опасно е, ако се разбягат с морбили навсякъде по страната, но важното е да се обяснява. Кой разбрал – разбрал

Инкубационният период на заразяване с морбили може да достигне 21 дни. Всяко едно инфекциозно заболяване е като руска рулетка, каза д-р Бацелова. Тя уточни, че морбилите е тежко заболяване, агресивно и може да доведе до вирусна пневмония.

Лекари не искат да поставят ваксина срещу морбили

Тя добави, че няма риск за децата след поставянето, на която и да било ваксина.

Д-р Бацелова допълни, че има отлагане от медицински лица за ваксинация срещу морбили без реална причина, което също предизвиква проблеми.

„Много митове има за тази ваксина за морбилите, а тя е с най-малките възможни реакции. Евентуално, ако има реакция, то това може да се касае за обрив и температура. Прави ми впечатление, че поради неразбиране затова как действа имунната система има страх у някои лица, които отлагат поставянето на ваксините на пациентите си“, посочи епидемиологът. 

Тя отбеляза, че ваксината за морбили е жива и не се поставя на деца с имунен дефицит. Една хрема на децата не е причина да се отлага ваксината срещу морбилите при децата, каза още д-р Бацелова.

Антон Иванов Отговорен редактор
