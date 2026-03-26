Морбилите са агресивно заболяване: Епидемиолог каза, че има лекари, които не искат да поставят ваксини

"Би могло да има риск вирусът от морбили да достигне до неваксинираните деца, като има значение какви са противоепидемичните мерки и колко бързо се ограничават заболелите, а и самите случаи на морбили. Има риск за неваксинираните от морбили". Това заяви пред bTV епидемиологът Христиана Бацелова. Още: Опасно е, ако се разбягат с морбили навсякъде по страната, но важното е да се обяснява. Кой разбрал – разбрал

Инкубационният период на заразяване с морбили може да достигне 21 дни. Всяко едно инфекциозно заболяване е като руска рулетка, каза д-р Бацелова. Тя уточни, че морбилите е тежко заболяване, агресивно и може да доведе до вирусна пневмония.

Тя добави, че няма риск за децата след поставянето, на която и да било ваксина.

Д-р Бацелова допълни, че има отлагане от медицински лица за ваксинация срещу морбили без реална причина, което също предизвиква проблеми.

„Много митове има за тази ваксина за морбилите, а тя е с най-малките възможни реакции. Евентуално, ако има реакция, то това може да се касае за обрив и температура. Прави ми впечатление, че поради неразбиране затова как действа имунната система има страх у някои лица, които отлагат поставянето на ваксините на пациентите си“, посочи епидемиологът.

Тя отбеляза, че ваксината за морбили е жива и не се поставя на деца с имунен дефицит. Една хрема на децата не е причина да се отлага ваксината срещу морбилите при децата, каза още д-р Бацелова.

