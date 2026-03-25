Как се печелят избори у нас: Емилия Милчева обяснява сценариите (ВИДЕО)

Основната работа, която партиите трябва да свършат, е работата на терен. Това, което виждаме по студията, до голяма степен е режисирано, с подготвени въпроси. Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът Емилия Милчева, коментирайки първите дни на предизборната кампания.

На терен избирателите могат наистина да видят кой се бори за гласовете им. В момента кампанията се води доста спокойно. Няма остри нападки, те са в рамките на необходимото. В действителност това, което ние не чуваме, можем да го изискваме само от работата на терен. Трябва да видим какво искат да правят партиите в образованието, здравеопазването, във външната политика. Особено “Прогресивна България” трябва да повдигне тази тема. Господин Радев виждаме, че избягва да заема остри позиции спрямо политиката на ЕС, спрямо войната в Иран и войната в Украйна, подчерта Милчева.

Първото нещо, с което ще се сблъска едно ново правителство, са високите цени, заплахата от инфлация, виждаме, че реално петролът поскъпва, подчерта Милчева. Тя каза, че политическият маркетинг печели, но по-важен е политическият ореол на господин Радев, който той показва. Много е важно какви стратегии прилага Радев, убедена е Милчева. Тя предупреди, че трябва да се гледа кой стои зад поредните спасители на България.

