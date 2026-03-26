Спорт:

Зеленски: Руснаците подготвят операция срещу водоснабдителните ни системи (ВИДЕО)

26 март 2026, 1:47 часа 307 прочитания 0 коментара
Русия подготвя операция срещу водоснабдителните системи на страната ни през следващите месеци. Това заяви президентът Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. „Инструктирах правителството и екипа на президентската администрация да работят с военните по въпросите на противовъздушната отбрана, по-специално защитата от дронове, в западните райони на Украйна. Трябва да добавим още линии на отбрана – това е ясна цел. Знаем също, че руснаците подготвят операция срещу водоснабдителните системи през следващите месеци и всяка общност трябва да предприеме сериозен, абсолютно отговорен подход към защитата на тези съоръжения“, отбеляза той.

Зеленски заяви още, че днес е обсъдил ключови въпроси с премиера на Украйна, ръководителя на Нафтогаз, други държавни служители и министъра на отбраната на Украйна. „Военновъздушните сили и въоръжените сили на Украйна също трябва да предприемат действия“, добави президентът.

Заплаха за водоснабдяването: Какви са възможните варианти?

Както съобщи УНИАН, бившият заместник-министър на опазването на околната среда и природните ресурси Михаил Хорев по-рано заяви, че графици за спиране на водата могат да бъдат въведени в случай на атаки срещу водоснабдителни съоръжения в Украйна.

Експертът казва, че в големите градове водоснабдяването идва от различни източници – повърхностни и подземни. Това затруднява пълното изключване на системата с един удар. „Например, Киев има няколко източника. Няколко повърхностни, няколко подземни. Има доста обширна инфраструктура“, казва Михаил Хорев.

Същевременно той предупреждава, че повредите на отделни водоснабдителни съоръжения биха могли да причинят локализирани прекъсвания и въвеждане на графици за водоснабдяване, подобни на прекъсванията на електрозахранването.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия водоснабдяване Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес