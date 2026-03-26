Зеленски: Руснаците подготвят операция срещу водоснабдителните ни системи (ВИДЕО)

Русия подготвя операция срещу водоснабдителните системи на страната ни през следващите месеци. Това заяви президентът Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. „Инструктирах правителството и екипа на президентската администрация да работят с военните по въпросите на противовъздушната отбрана, по-специално защитата от дронове, в западните райони на Украйна. Трябва да добавим още линии на отбрана – това е ясна цел. Знаем също, че руснаците подготвят операция срещу водоснабдителните системи през следващите месеци и всяка общност трябва да предприеме сериозен, абсолютно отговорен подход към защитата на тези съоръжения“, отбеляза той.

Зеленски заяви още, че днес е обсъдил ключови въпроси с премиера на Украйна, ръководителя на Нафтогаз, други държавни служители и министъра на отбраната на Украйна. „Военновъздушните сили и въоръжените сили на Украйна също трябва да предприемат действия“, добави президентът.

Заплаха за водоснабдяването: Какви са възможните варианти?

Както съобщи УНИАН, бившият заместник-министър на опазването на околната среда и природните ресурси Михаил Хорев по-рано заяви, че графици за спиране на водата могат да бъдат въведени в случай на атаки срещу водоснабдителни съоръжения в Украйна.

Още: Зеленски: Ирански дронове, модернизирани от Русия, удрят църква в Лвов – това е извращение (ВИДЕО)

Експертът казва, че в големите градове водоснабдяването идва от различни източници – повърхностни и подземни. Това затруднява пълното изключване на системата с един удар. „Например, Киев има няколко източника. Няколко повърхностни, няколко подземни. Има доста обширна инфраструктура“, казва Михаил Хорев.

Още: "Димът се виждаше дори във Финландия": Украински дронове удариха износа на руски петрол в Балтийско море (ВИДЕО)

Същевременно той предупреждава, че повредите на отделни водоснабдителни съоръжения биха могли да причинят локализирани прекъсвания и въвеждане на графици за водоснабдяване, подобни на прекъсванията на електрозахранването.

Още: "Тръмп избира да оказва повече натиск върху нас": Зеленски потвърди, че САЩ искат от Украйна изтегляне от Донбас