"Семейство шампиони": Братята, които покориха световния връх заедно

76 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Най-великите истории във футбола обикновено не започват на стадиона. Тяхното начало е на улиците в някой малък град, където първо се ражда една детска мечта. Сред прахта, вратите от два камъка и безкрайната игра до здрач, всяко дете копнее някой ден да стане футболист и да прослави родината си на голямата сцена. Но съдбата е пестелива към такива мечти - малцина са тези, които успяват да ги превърнат в реалност. А още по-малко са онези, които извървяват този път с човек, с когото заедно са започнали да мечтаят. "Красивата игра" често създава герои, а понякога пише и приказки - приказки за двама братя, които, рамо до рамо, покоряват света. А обикновено приказките намират начин да се разкажат отново...

Братята, които спечелиха най-ценната награда във футбола

Западна Германия заминава за Световното първенство през 1954 година в Швейцария с двама от най-страховитите нападатели в редиците си - братята Отмар и Фриц Валтер. Двамата са отбелязали безброй голове за родния си клуб Кайзерслаутерн, а след това отново се представят блестящо на най-голямата сцена. Отмар, който бе на 30 години, с три години по-млад от брат си, помогна на своя тим да започне участието си с размах, отбелязвайки третия гол при убедителната победа с 4:1 над Турция. В последния мач от групата Западна Германия беше разгромена от Унгария, като Ференц Пушкаш и компания записаха невероятна победа с 8:3. След това и двамата Валтер се разписаха при победата със 7:2 в баража срещу Турция, което гарантира на Западна Германия място във фазата на елиминациите.

Победа срещу Югославия определи сблъсък в 1/2-финалите с Австрия, а фамилия Валтер помогна на отбора си да се класира за финала. Фриц, който беше капитан, отбеляза два гола от дузпа, а Отмар също се разписа на два пъти за крайната победата с 6:1. След това дойде "Чудото от Берн". Футболистите на Западна Германия, които усетиха от яростта на унгарците в груповата фаза, трябваше да се борят за трофея именно срещу тях. Когато "могъщите маджари" излязоха напред в резултата с два гола в първите осем минути на финала, изглеждаше, че ще се повтори развоят от предния двубой. Този път обаче Западна Германия не се пречупи. Максимилиан Морлок намали разликата наполовина, а след това два гола на Хелмут Ран донесоха чудотворния обрат. Така Фриц стана първият германски капитан, вдигнал трофея "Жул Риме" - момент, който стана още по-специален, тъй като той го сподели с любимия си брат Отмар.

12 години по-късно: Фамилия Чарлтън се докосна до световния връх

Само 12 години по-късно този подвиг бе повторен по невероятен начин от други двама братя, които сбъднаха детската си мечта пред родна публика. Джак и Боби Чарлтън ще бъдат запомнени като две от най-големите легенди на английския футбол. Родени в малкото градче Ашингтън в североизточната част на страната, двамата бяха неразделни фигури в отбора на "трите лъва", който спечели единствената досега титла на Англия от световно първенство. Джак беше твърд, безкомпромисен защитник, докато огромните технически качества на Боби му позволяваха да блести както като атакуващ халф, така и като крило и централен нападател.

Домакините от Англия започнаха Световното първенство през 1966 г. с големи очаквания, но в първия си мач на "Уембли" завършиха с нулево равенство срещу Уругвай. 28-годишният по това време Боби даде старт на кампанията с първия гол при победата с 2:0 над Мексико, а успех със същия резултат срещу Франция осигури на "трите лъва" място във фазата на елиминациите. С 31-годишния Джак, който сформира солидно партньорство в центъра на отбраната с капитана Боби Мур, Англия запази вратата си суха за четвърти пореден мач при победата с 1:0 над Аржентина на 1/4-финалите. Португалия беше съперникът им на 1/2-финал, а Боби се превърна в герой на мача, след като отборът на Еусебио беше победен с 2:1. Легендата на Манчестър Юнайтед отбеляза и двата гола, като вторият му беше типичен за него топовен удар от границата на наказателното поле.

Това определи финалния сблъсък със Западна Германия, където Джеф Хърст открадна шоуто, отбелязвайки хеттрик, а "трите лъва" победиха с 4:2 след продължения. С тази победа братята Чарлтън достигнаха "обетованата земя", която само те и фамилия Валтер познават и до ден днешен. А за да стигнат до най-високия ѝ връх, те извървяха път, който ги превърна в безсмъртни герои на световния футбол.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "Дните до Мондиал 2026": Удобно забравената история, която крие истината за провала на златното поколение на България