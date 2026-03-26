Основна конкурентка на Стилияна Николова пропуска Световната купа в София

Една от водещите състезателки в художествената гимнастика ще пропусне първата за сезона Световна купа, която ще се проведе от 28 до 30 март в столичната "Арена София". Надпреварата на българска земя ще се проведе в отсъствието на олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев от Германия. Това стана ясно след приключването на подаването на заявки, в които са включени 94 гимнастички от 53 държави.

Причината за отсъствието на 19-годишната германка не е ясно. Предполага се, че Варфоломееф пропуска Световната купа в София, за да има повече време да усъвършенства съчетанията си. Припомняме, че от тази година ще има две нови композиции в програмата ѝ. Друга теория за това, че тя не присъства, е трансформацията, която претърпя през последните 12 месеца. За този период грацията нарасна с цели 6 сантиметра на височина. Самата тя призна, че растежът е бил истинско изпитание за нея и ѝ се е наложило да промени тренировките си. Всеки един сантиметър е от значение за гимнастичките, тъй като той може да размести центъра на тежестта, да преобрази движенията или да изиска нова техника. Освен това натоварването върху краката става още по-сериозно.

ОЩЕ: Световната купа по художествена гимнастика в София: Кога и къде да гледаме родните грации

В нейно отсъствие основните фаворитки за отличията в София остават българската грация Стилияна Николова, третата от Олимпийските игри в Париж през 2024 година - София Рафаели (Италия), и действащата абсолютна европейска шампионка Таисия Онофричук от Украйна. За първи път от четири години участие ще вземат и гимнастички от Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг. Така в борбата за медалите се очаква да се включат бронзовата медалистка от Игрите в Токио 2021 Алина Харнаско (Беларус), руската шампионка на обръч от Игрите на БРИКС 2024 Мария Борисова и сънародничката ѝ Ева Кононова. България ще бъде представена и от Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара.

Водещи ансамбли също пропускат надпреварата в София

В списъците със заявени ансамбли също има отсъствия, които правят впечатление. Става въпрос за съставите на Бразилия, Египет, Естония и Казахстан, които няма да играят пред българската публика. За сметка на това, Русия и Беларус пристигат в пълен състав. В родния ансамбъл също има известни промени, тъй като гимнастичка, която се оттегли след Игрите в Париж, се завръща в състава на Весела Димитрова.