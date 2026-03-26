"Димът се виждаше дори във Финландия": Украински дронове удариха износа на руски петрол в Балтийско море (ВИДЕО)

Ключовото балтийско пристанище за износ на петрол на Русия Уст-Луга спря доставките на петрол и петролни продукти след масирана атака на украински дронове съобщава Ройтерс. Според източници на изданието, ударите са причинили пожар, димът от който се е виждал чак във Финландия. Руски официални лица потвърдиха, че в Уст-Луга е възникнал пожар след атака на украински дронове.

Още: По-малко пари от петрол за Путин: Украйна подпали второ руско пристанище. Извънредно положение в Севастопол, Белгород е без ток и парно (ВИДЕО)

Ройтерс отбелязва, че атаките с украински дронове срещу балтийски пристанища на Русия са сред най-големите удари срещу руски съоръжения за износ на петрол за четири години война и вероятно ще увеличат несигурността на световните петролни пазари, причинена от конфликта в Близкия изток. Журналисти припомнят, че украински дронове наскоро атакуваха друго ключово руско пристанище за износ на петрол на Балтийско море – Приморск.

🚨 BREAKING:



At least 40% of Russia’s crude oil export capacity is offline, around 2 million barrels per day, after Ukrainian drone strikes on key terminals



At least 40% of Russia's crude oil export capacity is offline, around 2 million barrels per day, after Ukrainian drone strikes on key terminals

🔥 According to a Reuters report from March 25, 2026, major ports including Primorsk, Ust Luga, and Black Sea facilities…

Юка-Пека Лумилахти, директор на бреговата охрана на Финския залив, заяви пред Ройтерс, че пожарът в Приморск не е напълно потушен. „Все още гори там почти толкова, колкото и в началото. Това са наистина огромни пожари и има огромно количество дим“, отбеляза той, добавяйки, че все още не са открити течове на петрол вследствие на атаките.

Още: Второ пристанище за износ на руски петрол спря работа. Бомби върху Русия за пръв път от Втората световна война (ВИДЕО)

От своя страна, финландският парламентарист Хейки Ауто заяви пред Ройтерс, че „Европейският съюз е трябвало да въведе по-строги санкции, за да спре износа на руски петрол, без да чака украинските дронове да го направят“.

Според Ройтерс, миналата година през пристанището Уст-Луга са изнесени 32,9 милиона тона петролни продукти, а от пристанището Приморск – 16,8 милиона тона. Това са ключовите пристанища, през които се изнася руски петрол в Балтика. Според открити източници, те представляват 60-70% от руския износ на петрол в Балтика.

Атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия

Украински дронове удариха пристанището на Приморск на 22 март и в нощта на 23 март. Според предварителна информация, резервоарният парк и инфраструктурата за товарене на петрол са били ударени.

Още: Русия търси доброволци да пазят най-голямото ѝ пристанище на Балтийско море

В деня преди нападението над Приморск, украински безпилотни летателни апарати атакуваха и нефтопреработвателната фабрика в Саратов. Ударът повреди инсталация за вторично рафиниране на петрол и вертикален резервоар за съхранение РВС-10000.