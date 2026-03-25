Евросъюзът отвъртя тежък паричен шамар на Орбан

Европейската комисия замрази одобрението на плана за заем за превъоръжаване на Унгария по програмата за сигурност за Европа (SAFE), тъй като Будапеща блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна. Това съобщава полският новинарски портал RMF24, като се позовава на свои източници в Брюксел. Припомняме, че днес стана известно, че Европейската комисия е одобрила отбранителните планове на Франция и Чехия, оставяйки само плана на Унгария замразен сред 19-те страни от ЕС, които са изразили желание да се присъединят към механизма SAFE.

Неназован дипломат от ЕС заяви пред RMF24, че неофициалната причина за забавянето е блокирането от Унгария на заема от 90 милиарда евро за Украйна. „Трудно е Европейската комисия да се съгласи на милиарди евро за Виктор Орбан, когато той нарушава принципа на лоялно сътрудничество и блокира пари за страна, която се бори с Русия“, цитиран е да казва той.

Будапеща е „много заинтересована“ от получаване на средства по програмата SAFE и изисква над 1 милиард евро над това, което предлага Брюксел. Говорителят на Европейската комисия Томас Рение заяви пред кореспондента на „Европейска правда“, че планът за Будапеща все още се оценява и ще бъде одобрен веднага щом процесът на оценка приключи.

Унгарският премиер Виктор Орбан преди началото на заседанието на Европейския съвет на 19 март заяви, че Унгария няма да деблокира нито едно решение, благоприятно за Украйна, докато не бъде възстановен потокът от руски петрол по петролопровода „Дружба“. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Украйна ще бъде принудена да възстанови доставките на руски петрол по петролопровода „Дружба“, защото не разполага с достатъчно пари. На 25 март Орбан обяви, че Унгария ще прекрати доставките на газ за Украйна, ако транзитът на руски петрол през тръбопровода „Дружба“ не бъде възстановен.

