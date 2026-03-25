DiVino TOP 50 събира българските вина на едно място - ето кога и къде (ВИДЕО)

Какво е DiVino TOP 50? Годишна класация на най-добрите български вина или събитие с тържествена церемония по награждаването и дегустация на 50-те отличени вина за 2025 година, на TOP 10 от лимитираните серии и всички наградени вина?

DiVino TOP 50 е едновременно престижна винена класация и събитие, свързано с нея, което включва официална церемония и дегустация.

Събитието бе официално анонсирано в предаването "Студио Actualno".

Вече 15 години дегустационният екип на DiVino определя DiVino TOP 50 на българските вина на базата на редовни дегустации през годината, които отразяват качеството на българските вина и актуалната пазарна реалност във винения бранш у нас. Как се определят селекциите DiVino TOP 50, DiVino TOP 10 от лимитираните серии и всички победители в отделните категории, може да прочетете тук.

DiVino TOP 50 e най-празничното и емоционално събитие, посветено на българското вино!

За пета поредна година, на 26 март 2026, четвъртък, ще се проведе отворена за любителите и професионалистите дегустация на TOP 50 Най-добрите български вина, оценени и класирани от дегустационния екип на DiVino.

Това е единствена и ценна възможност да бъдат опитани заедно всички великолепни български вина, класирани в DiVino TOP 50 – селекцията за 2025. Времето за дегустации е достатъчно – от 16:00 до 21:00 часа.

Мястото е балната зала на Гранд хотел Милениум, София, бул. Витоша 89, ет. 2 – една от най-стилните зали в София, напълно в духа на Top 50.

